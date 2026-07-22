Paraloup ricorda il 25 luglio 1943 con la pastasciutta antifascista

Paraloup celebra anche nel 2026 la data simbolo del 25 luglio 1943 con la tradizionale pastasciutta antifascista, in programma sabato 25 luglio alle 13 nella borgata di Rittana, in Valle Stura di Demonte. L’iniziativa, offerta dalla Borgata Paraloup, unisce memoria storica, partecipazione e convivialità in un luogo profondamente legato alla Resistenza.

La giornata proseguirà alle 15 con la presentazione del libro “Magnino e la sua famiglia in lotta per la libertà”, con l’autore Paolo Toni in dialogo con lo scrittore Ermanno Giraudo. Il volume richiama una pagina di storia familiare e civile, dentro quel racconto più ampio della lotta per la libertà che Paraloup continua a custodire e tramandare.

A chiudere il programma, alle 18, è previsto un aperitivo con i vini resistenti di Braccia Rese, raccontati da Elia Lamberti, con tapas e due calici al costo di 15 euro. L’appuntamento punta a trasformare il ricordo in un momento di incontro aperto, in cui la memoria della Liberazione si intreccia con sapori, testimonianze e relazioni.

Le prenotazioni sono obbligatorie al numero 349 6397386. L’evento è promosso con il sostegno della Fondazione Nuto Revelli, dell’Istituto Storico della Resistenza di Cuneo e di altre realtà del territorio, a conferma del ruolo di Paraloup come presidio culturale e civile della memoria antifascista