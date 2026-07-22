Ceva, passaggio del Giro della Provincia Granda: tutto il percorso e alcune modifiche alla viabilità

Venerdì 24 luglio passerà a Ceva la tappa Sale delle Langhe – Lesegno del 16° Giro della Provincia Granda.

Dopo il ritrovo a Sale delle Langhe alle ore 14.30, dalle ore 15.30 il Giro transiterà lungo il seguente percorso: trasferimento alla rotatoria destra della SP28 bis e partenza in direzione SP28 bis – Ceva – rotatoria – SP225 – doppia rotatoria – SP101 – Mombasiglio – rotatoria – SP14 – SS28 – San Michele Mondovì – via Angelo Nielli – SP60 – Niella Tanaro – rotatoria destra – rotatoria sinistra per SP314 – SP2 – Lesegno – rotatoria sinistra SS28 – Ceva – doppia rotatoria – centro Ceva – rotatoria su via Consolata (SP54) – Paroldo – rotatoria destra SP661 – Montezemolo – rotatoria destra SP28 bis – Priero – SP28 bis – rotatoria destra SP343 – arrivo a Sale delle Langhe. I corridori percorreranno nuovamente il circuito di cui sopra alle ore 16.25 circa, con arrivo previsto a Sale delle Langhe alle ore 17.15 circa.

Il Comune rende note le seguenti modifiche alla viabilità: in ciascun punto del percorso ci sarà una chiusura non superiore ai 15 minuti dal passaggio del primo concorrente e il semaforo presente in Ceva tra via Matteotti e via Umberto I verrà messo in modalità lampeggio.



