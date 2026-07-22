A Guarene i funerali di Dino Pasquero, pittore e fondatore della locale pinacoteca

"La sua visione e il suo impegno hanno nel tempo creato un luogo che è diventato una ricchezza e un punto di riferimento culturale per la nostra comunità: un’eredità che ci impegneremo a custodire e preservare nel suo ricordo".

Con queste parole il sindaco Simone Manzone, la Giunta, il Consiglio comunale e tutto il personale del Municipio guarenese dipendente si uniscono al dolore della famiglia per la scomparsa, a 87 anni, di Dino Pasquero, pittore, fondatore e direttore della locale Pinacoteca.

Ad annunciarne la scomparsa la moglie Carla, i figli Barbara e don Stefano, le nipoti Carlotta e Francesca, le sorelle Maria Teresa e Franca, insieme a cognati e nipoti.

I funerali saranno celebrati domani, giovedì 23 luglio, alle ore 15.30 nella Parrocchia dei Santi Pietro e Bartolomeo di Guarene partendo dall'Ospedale "Mauriziano" di Torino alle ore 13.30. Questa sera, mercoledì 22 luglio alle ore 18.30 sarà celebrata una messa in suffragio nel santuario di Santa Rita, in piazza Santa Rita a Torino. Per volere della famiglia, non fiori ma eventuali offerte alla missione di don Stefano.