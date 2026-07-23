Roberto Colombero è il primo presidente del Cluster Legno Piemonte

Roberto Colombero, alla guida di Uncem, è il primo presidente del Cluster Legno Piemonte. Al suo fianco, nell'associazione costituita con imprese e organizzazioni di categoria, ci sarà Mauro Danna, vicedirettore di Confindustria Cuneo.

L'associazione muove i suoi passi grazie a una capacità di dialogo tra sistema delle aziende, enti locali, datoriali, Terzo Settore, Università, in stretta relazione con Regione Piemonte, IPLA, Comuni e Unioni montane, Province, Città Metropolitana.

Del direttivo del Cluster Legno Piemonte fanno parte Fabio Trocino per Confapi, Maurizio Varraud per Ledoga-Silvateam, Patrizia Dalmasso per CNA, Enrico Rinaldi per Coldiretti, Domenico Sorasio per Confcooperative, Enrico Allasia per Confagricoltura, Michelina Coraglia per Confartigianato, Cristina Allisiardi per Nexo, Renzo Brussolo per Legacoop, insieme con Colombero e Danna. Potranno aderirvi associazioni e imprese. L'azione del Cluster si muoverà su diversi fronti, a partire dalla formazione e dalla costruzione di opportunità di nuovo mercato per le imprese.

"Costruiamo sinergie - precisano Colombero e Danna - tra gestione forestale sostenibile delle superfici, 1 milione di ettari di bosco in Piemonte, e impegno delle imprese per una catena di lavoro e di produzione che porti ad avere grandi prodotti, in tanti settori, dagli imballaggi agli arredi, dall'energia alla realizzazione di carpenterie per immobili. Abbiamo un settore vivo e ricordiamoci che la Regione Piemonte ha ispirato con il suo storico articolato sulle foreste, la legge forestale nazionale del 2018. Dunque il Cluster aggiunge un tassello importante nelle politiche e nelle azioni per generare economia, comunità, politiche territoriali. Il sistema foresta-legno è solido. È pezzo portante dell'economia di tanti territori. Sinergie tra pubblico e privato sono in questo campo ancor più decisive. Il Cluster Legno Piemonte lavora per crescere e far crescere le filiere storiche, nell'innovazione che è capace di aprirci dal Piemonte all'Europa e al mondo".