Tangenziale di Fossano, da sabato 25 luglio una settimana di limitazioni al traffico

A partire dalle ore 8:00 di sabato 25 luglio e fino alle ore 14:00 di venerdì 31 luglio sono previste limitazioni al traffico sulla tangenziale di Fossano (SS231 “di Santa Vittoria”) per consentire il completamento dei lavori necessari alla completa riapertura, con il ripristino di tutte le manovre, dello svincolo di Fossano Nord/Marene.
La Tangenziale sarà chiusa al traffico lungo l’intero tracciato in direzione Cuneo, mentre in direzione Asti la chiusura interesserà il tratto compreso tra lo svincolo di Fossano Centro e località Boschetti, con transito consentito da San Sebastiano fino all’uscita obbligatoria a Fossano Centro.
L’apertura dello svincolo è fissata alle ore 14:00 di venerdì 31 luglio e costituisce il completamento dei lavori di sostituzione delle 20 campate del viadotto La Reale lungo la carreggiata in direzione Cuneo.
Durante la chiusura della tangenziale la circolazione sarà deviata sul percorso alternativo locale tramite apposita segnaletica di indicazione.
I lavori di sostituzione dei viadotti della tangenziale – sulla carreggiata in direzione Cuneo – proseguiranno con le demolizioni del viadotto Cussanio previste in autunno.