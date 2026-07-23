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Solidarietà | 23 luglio 2026, 06:52

Villafalletto, il 25 luglio torna la raccolta di sangue

Presso il Salone “Tavio Cosio” in Piazza Mazzini 32, dalle 8.00 alle 11.30. Estate periodo critico per le scorte: “Donare è ancora più importante”

Villafalletto, il 25 luglio torna la raccolta di sangue

Il 25 luglio dona vita: a Villafalletto torna la raccolta di sangue, in estate vale ancora di più donare

Ogni donazione può fare la differenza. Sabato 25 luglio, dalle 8.00 alle 11.30, il Gruppo di Villafalletto dell’ADAS Saluzzo – FIDAS ODV invita tutti i donatori e chi desidera compiere questo importante gesto di solidarietà a partecipare alla raccolta di sangue presso il Salone “Tavio Cosio”, in Piazza Mazzini 32. Un appuntamento prezioso che, soprattutto nel periodo estivo, contribuisce a garantire la disponibilità di sangue per ospedali e pazienti che ne hanno quotidianamente bisogno.

L’estate è infatti uno dei momenti più delicati dell’anno: le donazioni tendono a diminuire mentre la richiesta di sangue resta costante, rendendo fondamentale il contributo di ogni donatore. Bastano pochi minuti per offrire una concreta speranza a chi affronta interventi chirurgici, cure oncologiche, emergenze o trasfusioni salvavita.



Per partecipare è necessaria la prenotazione obbligatoria, contattando il capogruppo al 342 8405127. Un piccolo gesto, semplice e sicuro, che può trasformarsi nel dono più grande: quello della vita.

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