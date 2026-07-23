Variante di Demonte, Cirio e Gabusi: "La pubblicazione della gara d'appalto passaggio decisivo"

"La pubblicazione della gara d'appalto per la variante di Demonte da parte di Anas rappresenta un passaggio decisivo verso la realizzazione di un'opera attesa da anni e strategica per la Valle Stura e per l'intero Piemonte - dichiarano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l'assessore ai Trasporti Marco Gabusi - Si tratta di un'infrastruttura fondamentale per migliorare la sicurezza della viabilità, alleggerire il traffico pesante che attraversa il centro abitato di Demonte e garantire collegamenti più efficienti.



Un ringraziamento particolare va al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al commissario straordinario Luca Bernardini e ai parlamentari piemontesi che hanno condiviso con noi il percorso che ha portato alla sua nomina. Oggi dimostra quanto quella decisione sia stata giusta: in pochi mesi il commissario è riuscito a imprimere un'accelerazione decisiva al progetto, consentendo di sbloccare un'opera ferma da troppo tempo e di arrivare alla pubblicazione della gara. Continueremo a seguire con la massima attenzione le prossime fasi, affinché l'iter proceda nei tempi previsti e si possa arrivare rapidamente all'apertura del cantiere, dando finalmente una risposta concreta ai cittadini, alle imprese e a tutto il territorio".