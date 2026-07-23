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Attualità | 23 luglio 2026, 19:50

Variante di Demonte, Cirio e Gabusi: "La pubblicazione della gara d'appalto passaggio decisivo"

I vertici della Regione: "Continueremo a seguire con la massima attenzione le prossime fasi, affinché l'iter proceda nei tempi previsti e si possa arrivare rapidamente all'apertura del cantiere"

Immagine di repertorio

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"La pubblicazione della gara d'appalto per la variante di Demonte da parte di Anas rappresenta un passaggio decisivo verso la realizzazione di un'opera attesa da anni e strategica per la Valle Stura e per l'intero Piemonte - dichiarano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l'assessore ai Trasporti Marco Gabusi - Si tratta di un'infrastruttura fondamentale per migliorare la sicurezza della viabilità, alleggerire il traffico pesante che attraversa il centro abitato di Demonte e garantire collegamenti più efficienti.


Un ringraziamento particolare va al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al commissario straordinario Luca Bernardini e ai parlamentari piemontesi che hanno condiviso con noi il percorso che ha portato alla sua nomina. Oggi dimostra quanto quella decisione sia stata giusta: in pochi mesi il commissario è riuscito a imprimere un'accelerazione decisiva al progetto, consentendo di sbloccare un'opera ferma da troppo tempo e di arrivare alla pubblicazione della gara. Continueremo a seguire con la massima attenzione le prossime fasi, affinché l'iter proceda nei tempi previsti e si possa arrivare rapidamente all'apertura del cantiere, dando finalmente una risposta concreta ai cittadini, alle imprese e a tutto il territorio".

comunicato stampa

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