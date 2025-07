In bici fino a Capo Nord, sostenendo il centro "Gli Aquiloni": la nuova impresa del cebano Marco Orlando

Un continente, 8 nazioni, 4000 chilometri di strada da percorrere in sella alla bicicletta.

Non è una gara, ma un'avventura, una sfida con se stessi. Ci sarà anche un po' di Ceva all'ottava edizione della NorthCape4000, l'evento dedicato all'ultradistanza in bici, più partecipato al mondo. Tra gli iscritti dell'edizione 2025 ci sarà infatti anche Marco Orlando, fresco di pensione, e appassionato da sempre di ciclismo.

E se per la maggior parte dei viaggiatori, motociclisti, camperisti e ciclisti Capo Nord è una meta ideale, uno di quei posti da visitare 'almeno una volta nella vita', per Marco Orlando sarà anche un modo per portare in giro per l'Europa il nome dell'associazione "Gli Aquiloni Odv", attiva nel Cebano e in Val Tanaro con progetti per bambini e ragazzi diversamente abili.

Già nel 2021 Orlando aveva portato sulla sua bici la bandiera dell’Associazione, nata a Priola nel 2016 e presieduta da Maria Paola Bettega, fin sullo Stelvio, per raccogliere fondi a sostegno dei progetti per i ragazzi (leggi qui), questa volta la sfida sarà quella di volare ancora più in alto, fino a Capo Nord.

Il motto dell'associazione è sempre stato questo "Quando il filo è lungo e il vento è quello giusto qualsiasi aquilone può volare alto" ed è quello che speriamo possa fare questa iniziativa che prenderà il via ufficialmente il 26 luglio con la partenza dei partecipanti da Rovereto.

"È da circa 15 anni che percorro lunghe distanze in bici, ma questa sarà una sfida del tutto nuova - spiega Orlando -, con un gruppo di amici di Gubbio e Reggio Emilia abbiamo deciso di iscriverci e partiremo venerdì, l'obiettivo è cercare di percorrere circa 200 chilometri al giorno per tre settimane. Ci saranno quattro punti di controllo orario: Monaco di Baviera, Berlino, Granda e Rovaniemi, per poi puntare verso la meta finale. Non sarà semplice in primis per la fatica e poi per le condizioni meteo, soprattutto a Rovaniemi, bisognerà fare i conti con pioggia e vento, speriamo di trovare bel tempo".

Una sfida nella sfida perché oltre alla lunga distanza, bisognerà rispettare le tempistiche. Per l'edizione 2025, infatti, sono previste le categoria di finisher e extra time finisher, che prevedono il rispetto del tempo minimo di ripartenza da ogni 'città gate' e un tempo massimo di arrivo a Capo Nord. In dettaglio: la data per ottenere il primo titolo finisher è giovedì 14 agosto e giovedì 21 agosto per l'extra time finisher.

"L'arrivo della pensione è stata la giusta occasione per partecipare - aggiunge Orlando - prima non avrei avuto modo di avere così tante settimane a disposizione di seguito e sono molto felice di portare con me la bandiera de "Gli Aquiloni", fanno tanto per i ragazzi della nostra zona e meritano non solo di essere conosciuti, ma soprattutto sostenuti e spero che questa avventura possa portare il giusto messaggio solidale".

Per chi volesse sostenere gli Aquiloni è possibile farlo sull'IBAN IT54Z0306946190100000011962 Intesa San Paolo Ceva - Centro gli aquiloni o tramite Satispay.