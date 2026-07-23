Smart working, intelligenza artificiale e Langhe: a Cissone torna il Summer Camp dedicato al mondo tech

Per una settimana Cissone tornerà a trasformarsi in un punto d'incontro tra innovazione digitale e qualità della vita. Dal 22 al 30 agosto il piccolo borgo dell'Alta Langa ospiterà infatti la seconda edizione del Cissone Summer Camp, iniziativa promossa dal Comune che punta a riunire developer, professionisti del settore tecnologico, digital nomad e aziende in un contesto capace di coniugare lavoro, formazione e territorio.

L'idea è quella di portare il mondo dello smart working fuori dagli spazi tradizionali, sperimentando un'esperienza di co-working e co-living immersa nel paesaggio delle Langhe patrimonio UNESCO. Il quartier generale sarà il CissCoworking, spazio attrezzato dal quale i partecipanti potranno lavorare durante la giornata e prendere parte alle attività previste dal programma.

Tra i momenti più attesi figurano le masterclass dedicate all'innovazione tecnologica. Alessandro Ferrari, imprenditore, fondatore e amministratore delegato di ARGO Vision, professore di Intelligenza Artificiale all'Università di Pavia e ideatore della conferenza internazionale Py4AI, approfondirà le applicazioni concrete dell'intelligenza artificiale e della computer vision. Michela Bertaina proporrà invece un incontro dedicato alle soft skill, alla comunicazione e al lavoro in team, mentre Umberto Fia accompagnerà i partecipanti in un percorso introduttivo alla cultura enologica del territorio con l'incontro Da 0 a 100: diventare piccoli sommelier.

Accanto alla formazione, il Summer Camp riserverà ampio spazio al networking e alla scoperta del territorio. Sono infatti in programma escursioni in e-bike, trekking panoramici, passeggiate storiche nel borgo, momenti di confronto informale tra professionisti e serate di osservazione astronomica.

L'iniziativa è rivolta all'intero ecosistema digitale: sviluppatori, professionisti dell'innovazione, digital nomad, appassionati di tecnologia e aziende interessate a proporre ai propri collaboratori un'esperienza di team building e formazione in un contesto non convenzionale.

La partecipazione è modulabile: sarà possibile aderire all'intera settimana, a quattro giorni oppure al solo weekend. L'iscrizione comprende l'accesso agli spazi di coworking, ai workshop, alle principali masterclass e a numerose attività organizzate sul territorio, mentre viaggio e soggiorno resteranno a carico dei partecipanti, che potranno scegliere tra le strutture ricettive convenzionate o l'area campeggio predisposta per l'evento.

Le iscrizioni sono già aperte e i posti disponibili saranno assegnati fino a esaurimento.

Per maggiori informazioni e iscrizioni: https://sites.google.com/view/cissoneeventi/cissone-summer-camp