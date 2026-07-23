Chiusa di Pesio celebra gli Alpini: sport, memoria e tradizione nel fine settimana del 1° e 2 agosto 2026

Chiusa di Pesio si prepara ad accogliere un intenso fine settimana all'insegna dello sport, della memoria e della convivialità con il 53° Raduno Intersezionale delle Penne Nere e il 3° Trofeo Divisione Alpina Cuneense – U.N.V.S. Luigi Pellin Cuneo, in programma sabato 1 e domenica 2 agosto 2026.

Il Raduno Intersezionale, organizzato dal Gruppo ANA di Chiusa di Pesio Sez. di Cuneo in collaborazione con il Comune di Chiusa di Pesio, rappresenta uno degli appuntamenti più sentiti della tradizione alpina locale, giunto quest'anno alla sua 53ª edizione.

Ad aprire il programma sarà, sabato 1 agosto, il 3° Trofeo Divisione Alpina Cuneense, manifestazione podistica non competitiva a carattere ricreativo, approvata da FIDAL Piemonte (n. 428/non competitiva/2026), con due percorsi di 6 e 9 chilometri.

Il ritrovo è fissato alle ore 16.00 presso la suggestiva Certosa di Pesio, mentre la partenza è prevista alle ore 17.00. Le iscrizioni resteranno aperte fino a dieci minuti prima del via; la quota di partecipazione è di 6 euro e comprende pacco gara e ristoro finale. L'organizzazione garantirà assistenza sanitaria con ambulanza e presidio lungo il percorso.

La serata proseguirà al Parco Divisione Cuneense (Area Verde) di Via Mondovì a Chiusa di Pesio con la tradizionale Gran Polentata Alpina delle ore 19.00, seguita da una serata in allegria aperta a tutta la cittadinanza.

Il programma continuerà domenica 2 agosto con il 53° Raduno Intersezionale delle Penne Nere.

Alle ore 8.30 ammassamento, registrazione dei gagliardetti e colazione alpina al Parco Divisione Cuneense, alle ore 9.15 si terrà l'alzabandiera presso la stele dedicata alla Divisione Alpina Cuneense, seguita dal saluto delle autorità.

Alle 9.45 prenderà il via la sfilata per le vie del paese con l'omaggio floreale alla Cappella degli Alpini e la deposizione della corona d'alloro al Monumento ai Caduti di tutte le guerre. Alle 11.00 sarà celebrata la Santa Messa al campo in suffragio degli Alpini caduti e dispersi.

La giornata proseguirà con il tradizionale Rancio Alpino sotto il tendone alle 12.30, il pomeriggio in allegria dalle 15.00 e si concluderà alle 19.30 con la cerimonia dell'ammainabandiera.

L'intero weekend rappresenta un'importante occasione di incontro tra sportivi, Alpini, famiglie e cittadini, valorizzando il territorio della Valle Pesio e rinnovando i valori di solidarietà, amicizia e memoria che da sempre contraddistinguono il mondo alpino.

Per informazioni sul Trofeo: GB Vinai 340 5000685 - Carlo Ellena 338 3624139

Per prenotazioni del Rancio Alpino: 334 7281173 - 338 3624139