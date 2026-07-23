Busca, la musica contemporanea incontra l'arte: debutta "La Gaia Musica" con le chitarre di Fabio Renda e Beniamino Trucco

Si chiude venerdì 24 luglio alle 21 la sezione estiva della XXII Stagione Artistica 'Musicaè' – 'Musiche sull'acqua: il Maira che suona', organizzata dall'associazione Amici della Musica di Busca. Per l'occasione prende il via una nuova collaborazione con la Collezione La Gaia di Busca, dove musica e arti visive si incontrano nel nuovo progetto "La Gaia Musica".

Negli spazi della prestigiosa collezione privata, tra le più importanti d'Italia con oltre duemila opere d'arte moderna e contemporanea immerse sulla collina di Santo Stefano, andrà in scena 'Prospettive contemporanee', recital per chitarre classiche affidato a Fabio Renda e Beniamino Trucco. Il concerto accompagnerà il pubblico alla scoperta della musica contemporanea, dei suoi autori, dei diversi linguaggi espressivi e del processo creativo che porta alla nascita di una composizione.

"Ascoltare la musica contemporanea può sembrare difficile. Spesso si sente dire: 'Non la capisco' come se, invece, tutti i profondi e delicati meccanismi di un grande capolavoro del repertorio classico fossero davvero alla portata della comprensione di chiunque – spiega il direttore artistico Antonello Lerda –. Entrare in punta di piedi in una collezione d'arte contemporanea e lasciarsi accompagnare dalle note di un brano composto oggi crea una sinergia nuova e preziosa, nella quale musica e arti visive si illuminano e si rafforzano a vicenda. Una sinergia che ci auguriamo possa diventare un appuntamento destinato a rinnovarsi negli anni.

Avremo inoltre il privilegio di assistere alla prima esecuzione assoluta di 'There is a Hush' di Annachiara Gedda, alla presenza della compositrice: un'occasione rara, che ci permette di vivere la nascita di un'opera nel momento stesso in cui incontra il suo pubblico – prosegue Lerda –. Il consiglio è semplice: attivare la curiosità. Accostarsi a queste musiche come ci si avvicina a una tela contemporanea, senza l'ansia di doverle decifrare, ma con la disponibilità a lasciarsi sorprendere ed emozionare. Comprendere non è sempre il primo passo; spesso lo è l'ascolto. D'altronde, la storia della musica ci insegna che il nuovo ha quasi sempre incontrato resistenze. Un caso emblematico è quello della Nona Sinfonia di Beethoven. Oggi è considerata uno dei vertici assoluti della storia della musica, ma alla sua prima esecuzione, il 7 maggio 1824 a Vienna, suscitò reazioni contrastanti e anche dure critiche. Molti ascoltatori la giudicarono eccessiva, disorientante, perfino incomprensibile nella sua struttura e nelle sue audaci dissonanze. Qualche decennio più tardi, un recensore arrivò persino ad attribuire quei passaggi alla sordità del compositore, sostenendo che Beethoven componesse 'come un pittore cieco', privo di orientamento. Oggi – conclude il direttore artistico della rassegna - nessuno metterebbe in discussione la grandezza di quella musica. Questo ci ricorda che ogni linguaggio artistico innovativo ha bisogno soprattutto di una cosa: tempo, curiosità e disponibilità all'ascolto. Forse non tutto ciò che ascolteremo questa sera ci sarà immediatamente familiare, ma proprio in questa distanza può nascere la scoperta. E, come accade davanti a un'opera d'arte contemporanea, il valore dell'esperienza non risiede necessariamente nel capire tutto, bensì nel lasciarsi coinvolgere da ciò che la musica riesce a evocare".

Il programma attraverserà il panorama musicale contemporaneo proponendo pagine di Pierre Petit, Alessandro Solbiati, Azio Corghi, Bianca Maria Furgeri, Gilberto Bosco, Annachiara Gedda e Giorgio Gaslini. Attraverso suoni e parole, il recital racconterà il dialogo tra compositore e interprete, offrendo un percorso di ascolto accessibile e coinvolgente.

La manifestazione è resa possibile grazie al sostegno dei Comuni di Busca, Dronero e Macra, della Regione Piemonte, dei BIM delle Valli Maira e Varaita, delle Fondazioni CRC, CRT, Cassa di Risparmio di Saluzzo e Cassa di Risparmio di Savigliano, oltre che di Sedamyl, Banca di Caraglio e Cassa di Risparmio di Savigliano.

L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria, fino a esaurimento dei posti disponibili. Le prenotazioni sono aperte contattando la segreteria dell'associazione Amici della Musica di Busca al numero 339.6013250.