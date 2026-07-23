A Novello "Abitare il piemontese": Paolo Tibaldi racconta una lingua che parla ancora al presente

Non un'operazione nostalgica, ma un invito a riscoprire una lingua come strumento per comprendere il presente e guardare al futuro. È questo il filo conduttore di "Abitare il piemontese", lo spettacolo di narrazione orale che Paolo Tibaldi porterà in scena sabato 25 luglio, alle 21, a Villa Giordano, in località Lovera a Novello.

L'iniziativa, promossa dal Comune di Novello in collaborazione con la Pro Loco di Novello, accompagnerà il pubblico in un percorso fatto di racconti, aneddoti, espressioni popolari e riflessioni sulla lingua piemontese, alternando momenti di leggerezza ad altri più intensi ed emozionanti.

Attraverso modi di dire, curiosità storiche ed etimologiche e ricordi legati alla cultura delle Langhe, Tibaldi propone una riflessione sul valore della lingua come patrimonio vivo. "Non si tratta della mera adorazione della cenere, ma della custodia di un fuoco vivo", le parole di Tibaldi per presentare il progetto: un'immagine che sintetizza l'obiettivo dello spettacolo, quello di restituire attualità a un patrimonio culturale che continua a raccontare il carattere e la sensibilità di una comunità.

Il viaggio attraversa la forma mentis della civiltà piemontese, mettendola anche in dialogo con altre culture e mostrando come dietro ogni parola si nascondano una storia, un modo di vivere e una visione del mondo. Per Tibaldi, il piemontese non è soltanto un insieme di dialetti, ma una lingua neolatina ricca di influenze e sfumature, capace di custodire memoria, relazioni e identità.

Lo spettacolo è pensato per coinvolgere anche chi non conosce il piemontese. La narrazione, infatti, rende comprensibili a tutti i riferimenti linguistici e culturali, trasformando ogni espressione in un'occasione per riflettere sul valore universale delle lingue e della comunicazione.

Ad arricchire la serata sarà anche la suggestiva cornice di Villa Giordano, illuminata a lume di candela, mentre al termine dello spettacolo sarà attivo il servizio bar a cura della Pro Loco di Novello.

L'appuntamento rappresenta un'occasione per trascorrere una serata tra cultura e territorio, riscoprendo, attraverso le parole, un patrimonio che continua a parlare alle nuove generazioni