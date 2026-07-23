San Giacomo di Roburent celebra il patrono con Messa, processione e musica

Sabato 25 luglio, la comunità di San Giacomo di Roburent festeggerà il patrono San Giacomo Apostolo con un ricco programma di appuntamenti religiosi e musicali.
Alle ore 21 sarà celebrata la Santa Messa, cui seguirà la tradizionale processione "aux flambeaux" lungo via Sant'Anna, un momento di fede e partecipazione che accompagnerà i fedeli nel cuore della festa patronale.
Ad accompagnare la celebrazione e il corteo sarà la Banda di Mondovì, che eseguirà gli inni sacri durante la processione. Al termine della manifestazione religiosa, la banda offrirà un intrattenimento musicale, concludendo in festa una delle ricorrenze più sentite dalla comunità.