Variante di Demonte, Anas pubblica il bando: al via la gara da 73,4 milioni di euro. Bergesio: "Risultato storico"

Un nuovo passo avanti per la realizzazione della Variante di Demonte. ANAS ha infatti trasmesso e pubblicato ufficialmente il bando di gara per la costruzione dell'infrastruttura, un'opera attesa da anni dalla Valle Stura e dall'intera provincia di Cuneo, che entra ora nella fase operativa.

A renderlo noto è il senatore cuneese della Lega Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente della Commissione Attività produttive del Senato, che annuncia la pubblicazione della gara d'appalto sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

L'importo complessivo a base d'asta è pari a 73.386.936,27 euro (IVA esclusa). La cifra comprende 69.145.884,85 euro per l'esecuzione dei lavori, 2.057.617,31 euro destinati ai servizi di monitoraggio ambientale, geotecnico e strutturale e 2.183.434,11 euro per gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso.

La procedura sarà aperta e interamente gestita in modalità telematica attraverso il Portale Acquisti di ANAS S.p.A. L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il termine per la presentazione delle offerte è fissato al 6 ottobre 2026, mentre la durata prevista dei lavori è di 900 giorni.

"Parliamo di un'infrastruttura fondamentale per garantire la sicurezza della viabilità, snellire il traffico pesante che da anni grava sul centro abitato di Demonte e restituire vivibilità ai cittadini", afferma il senatore Bergesio.

Secondo il parlamentare, la pubblicazione del bando rappresenta un passaggio determinante nel percorso dell'opera: "La trasmissione degli atti da parte di ANAS e la contestuale pubblicazione del bando segnano un punto di non ritorno. È il frutto di un lavoro costante e di un'attenzione concreta alle esigenze del nostro territorio e delle sue imprese".

Bergesio ha inoltre rivolto un ringraziamento al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini "per l'attenzione riservata al nostro territorio» e al commissario straordinario Luca Bernardini, «il cui impegno e la cui costanza hanno reso possibile tagliare questo primo, importante traguardo".

"Continueremo a monitorare da vicino ogni fase fino all'apertura del cantiere", conclude il senatore.