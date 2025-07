L’Ato 4 approva il piano di liquidazione per il subentro Cogesi: “Non è una proroga, ma un percorso vigilato”

L’Ente di Governo dell’Autorità d’Ambito Cuneese Ato 4 ha approvato, nella seduta del 22 luglio, il percorso operativo per la liquidazione del Valore Residuo (VR) da parte di Cogesi, Gestore Unico d’Ambito, a Egea Acque, gestore uscente.

Il piano, già formalizzato e avallato da impegni bancari, prevede il versamento complessivo di circa 69 milioni di euro, con una prima tranche da 20 milioni già depositata su un conto vincolato, e il completamento con dei passaggi intermedi entro il 30 novembre 2025.

“Come Ato 4 – dichiara il presidente Davide Falletto – manteniamo fermo il nostro ruolo di vigilanza e garanzia. Ogni scelta è guidata dalla volontà di assicurare la tutela dell’interesse pubblico, accompagnando una fase complessa con responsabilità istituzionale. Proprio per questo, è bene chiarire che non si tratta di una proroga, ma dell’approvazione di un percorso di liquidazione vincolato nei tempi e nelle modalità indicate dalla Conferenza, sulla base di impegni bancari che certificano il percorso”.

Il piano approvato dalla Conferenza dei Rappresentanti si fonda su fonti finanziarie articolate: 3 milioni da aumento di capitale, 12 milioni da finanziamento deliberato, 7 milioni in corso di istruttoria e 27 milioni da linea di credito con garanzia Sace, la cui erogazione è prevista entro novembre. Il conto è vincolato, ogni versamento futuro sarà monitorato: lo svincolo a favore di Egea potrà avvenire solo al raggiungimento della cifra integrale, fatti salvi accordi tra gestori da sottoporre all’approvazione dell’Autorità d’ambito; in caso contrario, saranno avviate le procedure di risoluzione del contratto con Cogesi, come previsto dalla convenzione vigente.

“L’auspicio – aggiunge Falletto – è quello di promuovere un dialogo diretto tra gestore uscente e subentrante, per definire insieme le modalità operative e chiudere questa fase in modo ordinato. In questo processo resta centrale la piena attenzione alla tutela del personale, affinché la transizione non produca incertezze o ripercussioni sui lavoratori coinvolti”.

Un percorso costruito nel tempo

La deliberazione del 22 luglio rappresenta l’evoluzione coerente di un processo iniziato ben prima. Con la delibera n. 25 del novembre 2023, la Conferenza aveva già fissato le modalità di liquidazione del Valore Residuo e il subentro entro maggio 2024. Successivamente, con la nota del 10 maggio 2024, l’Ato 4 aveva invitato Cogesi ed Egea Acque ad avviare un confronto costruttivo per individuare soluzioni organizzative idonee e condivise, da definire entro settembre e concludere entro dicembre.

Il piano attuale – basato su risorse già accantonate, garanzie in corso di attivazione e scadenze certe – rappresenta quindi la prosecuzione di un lavoro istituzionale già tracciato, non una concessione né una dilazione. Le condizioni sono ora chiaramente definite, e il completamento del versamento entro novembre è vincolante.

Servizio sotto controllo e continuità garantita

Ad oggi, il subentro di Cogesi riguarda già oltre il 70% della popolazione dell’ambito per quanto riguarda l’acquedotto, e quasi la totalità per fognatura e depurazione. Il tavolo tecnico tra i due gestori è attivo e proseguirà nei prossimi mesi, affrontando anche le questioni relative al personale e alla ricognizione patrimoniale. Nel frattempo, Ato 4 continuerà ad accompagnare il processo con aggiornamenti puntuali, nel rispetto del cronoprogramma approvato e delle garanzie esplicitate.