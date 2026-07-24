A Bra" Opera in piazza": il 1° agosto appuntamento con il "Rigoletto" di Verdi

Torna l'atteso e tradizionale appuntamento estivo con la grande lirica a Bra. Nella suggestiva cornice di piazza Caduti per la libertà, sabato 1° agosto 2026 alle ore 21 andrà in scena uno dei capolavori più amati del melodramma italiano: il "Rigoletto" di Giuseppe Verdi-

L'evento è promosso dal Comune di Bra in collaborazione con la Fondazione Piero Fraire. L'accompagnamento musicale è affidato alla Italian Academy Orchestra, affiancata dal talento del Coro dell'Opera di Parma, sotto la direzione magistrale del Maestro Stefano Nigro. La regia dello spettacolo è di Elena D'Angelo, mentre le scenografie e i sontuosi costumi sono curati da Grandi Spettacoli.

E' possibile prenotare o acquistare (costo: 10 euro, pagamento in contanti) i biglietti d'ingresso all'Ufficio Cultura e Manifestazioni del Comune di Bra al numero 0172.430185 o alla e-mail: promozione@comune.bra.cn.it . I biglietti prenotati potranno essere ritirati anche la sera stessa dello spettacolo, a partire dalle 20 in piazza Caduti per la Libertà.