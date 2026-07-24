Mondovì: chiude l’ambulatorio secondario della dottoressa Saponara

Dal 27 luglio chiuderà l’ambulatorio secondario della dr.ssa Mariella Saponara presso il comune di Mondovì in via San Bernardo, 13. Il medico manterrà gli ambulatori di Ceva e Lisio con i seguenti nuovi orari:
Ambulatorio di Ceva, in via Consolata 49:
Lunedì dalle ore 16.00 alle 19.00; martedì ore 9.00/12.00; mercoledì 16.00/19.00; giovedì 16.00/19.00; venerdì 14.00/15.00 (sempre e solo previo appuntamento telefonico).
Ambulatorio Comunale di Lisio
Giovedi dalle ore 10.00 alle 12.00
(esclusivamente previo appuntamento telefonico)
Gli assistiti attualmente in carico residenti/domiciliati presso il Comune di Mondovì che non intendono proseguire con l’assistenza da parte della Dr.ssa Saponara, potranno effettuare una nuova scelta del medico tra quelli inseriti nell’ambito territoriale di Mondovì/San Michele Mondovì/Villanova Mondovì, compatibilmente con le disponibilità del momento: online, se in possesso delle credenziali per l’accesso al Sistema Piemonte al sito https://pua.salutepiemonte.it/pua
ovvero, muniti della tessera sanitaria, codice fiscale e della delega, nel caso in cui non possa presentarsi il diretto interessato corredata dalla fotocopia del documento d’identità, recandosi presso gli Uffici:
Sportello multifunzionale presso Ospedale di Monodvì, via San Rocchetto 99 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17.