Una storia tira l'altra: a Casteldelfino due passeggiate letterarie per bambini alla scoperta del bosco, con Cristina Levet

Venerdì 31 luglio e venerdì 14 agosto il Parco del Monviso propone a Casteldelfino "Una storia tira l'altra... seguendo il richiamo del bosco", due passeggiate letterarie guidate da Cristina Levet dedicate a bambini dai 3 ai 10 anni accompagnati dalle loro famiglie. I due appuntamenti, in programma dalle ore 15 alle 16, prendono il via dalla piazza del municipio e si concludono al Centro Visita Alevè, in via Roma 38. Ogni incontro propone letture e storie differenti, così da offrire a chi partecipa l'occasione di tornare a vivere un'esperienza sempre nuova alla scoperta del bosco e dei suoi abitanti.



L'attività è gratuita ed è organizzata dall'ATS, coordinata dalla Cooperativa di Comunità Viso A Viso e composta anche dalle associazioni Vesulus e Monviso Tourism, responsabile delle attività di educazione naturalistica e del programma escursionistico promossi dal Parco del Monviso; sono disponibili 15 posti per ciascuna giornata ed è necessario prenotare dal sito www.parcomonviso.eu entro le ore 12 del giorno precedente a quello in cui si intende effettuare l'attività. L'iniziativa si svolge in collaborazione con la Libreria Alpina di Casteldelfino. Si consiglia di indossare abbigliamento e calzature adatti a una breve passeggiata e di portare con sé una coperta o un telo, da utilizzare durante i momenti di lettura all'aperto. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a andrea.fenoglio@visoaviso.it.



Protagonista dei due appuntamenti è Cristina Levet: insegnante di scuola primaria, formatrice ed esperta lettrice ad alta voce, da anni impegnata nella promozione della lettura e della letteratura per l'infanzia, conduce passeggiate letterarie, laboratori e attività di narrazione dedicate a bambini e famiglie, collaborando con festival e rassegne culturali. Tra pagine e sentieri, bambini e adulti saranno accompagnati in un viaggio nel quale natura e fantasia si intrecciano. Scoiattoli, stambecchi, nocciolaie e altri animali delle montagne diventano i protagonisti di racconti che aiutano a conoscere il patrimonio naturale dell'Alevè in modo coinvolgente e adatto anche ai più piccoli.



Il Centro visita Alevè è situato nel centro di Casteldelfino ed è stato allestito con lo scopo di valorizzare e divulgare gli aspetti naturalistici ed ambientali che caratterizzano il vicino Bosco dell'Alevè, la più estesa cembreta delle Alpi. In un ampio spazio è stato costruito un unico grande diorama in scala naturale, in cui il visitatore ha la sensazione di inoltrarsi realmente nel bosco alla scoperta delle sue meraviglie, tra il fitto dei pini. Tra la vegetazione è possibile scorgere i numerosi abitanti di questo ambiente affascinante. Nell'estate 2026 il Centro ospita inoltre la mostra fotografica Acqua[forte], un lavoro di documentazione visiva della valle Varaita realizzato nel 2019 dall'Associazione Contardo Ferrini con la curatela di Luca Prestia e rimasto finora inedito: attraverso le fotografie di quattro fotografi under 35 emergenti, selezionati tramite bando pubblico, si indagano aspetti specifici e peculiari della valle.



Si segnala infine che al Centro visita Alevè e negli uffici turistici della valle Varaita è in distribuzione gratuita una carta topografica dedicata ai più bei sentieri nel Parco del Monviso con partenza dalla valle Varaita. La carta, realizzata interamente dal Servizio Promozione dell'Ente in formato A3, presenta su una facciata la cartografia del territorio interessato dagli itinerari, in scala 1:25.000, e una traccia degli stessi; sul retro i percorsi suggeriti sono sinteticamente descritti offrendo alcuni motivi di interesse e le indicazioni tecniche di base (sviluppo chilometrico, dislivello positivo, quota di arrivo) necessarie per pianificare la propria escursione. Completano le informazioni disponibili sulla carta una sintetica descrizione del Giro del Monviso, uno dei trekking di alta quota più conosciuti e spettacolari d'Europa, l'elenco dei rifugi alpini ed escursionistici nel territorio del Parco naturale del Monviso, una sintetica descrizione dell'Ente e soprattutto le principali indicazioni per fruire del Parco in modo rispettoso e consapevole: tra le principali regole si ricorda che la raccolta dei fiori e l'abbandono di rifiuti sono vietati e che i cani sono ammessi in tutte le aree naturali protette, purché tenuti sempre al guinzaglio.