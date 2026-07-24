CALCIO GIOVANI / In Under 17 Elite super colpi di mercato per l’ASD Giovanile Centallo

Saranno cinque i giocatori che andranno a rinforzare la già ben collaudata rosa under 17 del Centallo per la stagione 2026-27.

Cinque Colpi di mercato di tutto rispetto con tre giocatori Lorenzo Ghio, Alessandro Gigante e Francesco Giolitti che arrivano direttamente dal professionismo dopo una stagione al Bra in cui hanno potuto dimostrare tutto il loro valore, uno dal Chisola e uno dal Cuneo.

Per Ghio, impiegato sia come difensore centrale che come terzino, è un ritorno in rosso blu dove già militava nell’annata 2023-24 durante la quale si è meritato la convocazione ufficiale nella Rappresentativa Regionale Sperimentale Under 14 del Piemonte Valle d’Aosta. Successivamente è passato al Chisola disputando un’ottima stagione che l’ha portato a partecipare prima in modo costante alla Rappresentativa Regionale e poi ad essere convocato per alcuni raduni della rappresentativa a livello nazionale. L’anno al Bra lo ha visto protagonista come terzino ed esterno destro grazie alle sue doti difensive e i suoi buonissimi spunti in avanti che gli hanno consentito di giocare 20 partite su 20 totalizzando circa 1000 minuti.

Anche Alessandro Gigante, volto noto del calcio braidese, ha deciso di intraprendere questo nuovo percorso sposando il progetto del Centallo dopo essere cresciuto, fin dal 2022 nelle giovanili del paese della Zippolla. Attaccante con il vizio del gol ha realizzato ben 38 reti nella stagione 2023-24 e 30 tra under 15 e 16 nella stagione 2024-25. Nell’ultimo anno a Bra l’allontanamento dalla zona di porta, in un ruolo forse non troppo confacente al suo profilo, ha condizionato il suo rendimento in termini di realizzazioni fornendo comunque un apporto costante alla squadra disputando ben 19 partire in giallo rosso.

Ultimo Francesco Giolitti che ha mosso i primi passi mettendosi in luce nel settore giovanile del Valle Varaita Calcio. Centrocampista, grazie alla sua visione di gioco e ai gol è entrato a far parte della Rappresentativa Regionale Sperimentale Under 14 del Piemonte vincendo, durante il 12° Memorial Alessandro Ametis, il premio come Miglior giocatore dilettante del torneo. Successivamente è passato all'AC Bra e nella stagione 2024/2025 è stato uno dei giocatori con il minutaggio più alto della rosa giallorossa, confermandosi un punto fermo della squadra insieme a Gigante. Selezionato in Rappresentativa Regionale Under 15 del Piemonte e Valle d'Aosta ha partecipato al Torneo delle Regioni in Sicilia. Raggiunto il professionismo al Bra ha disputato 20 partite su 20 impiegato come quinto, ala destra/sinistra e trequartista con al suo attivo oltre 1000 minuti e un gol.

In arrivo anche Kodra Daniel, che dopo aver iniziato la sua carriera nel Valle Po la scorsa stagione ha militato prima nel Busca dove si è imposto come punta di diamante e trascinatore della squadra a suon di gol. Atttirate le attenzioni dei principali osservatori regionali si è trasferito al Chisola con 21 gol al suo attivo a fine campionato.

Ultimo acquisto Lorenzo Rosso, attaccante cresciuto nel vivaio del Cuneo OltreStura e del San Benigno, premiato nel 2023 come miglior giocatore nel torneo Città di Cuneo e che nell’ultima l’ultima stagione ha cumulato 19 presenze nel campionato regionale under 16 con il Cuneo 1905.

A completare la rosa i portieri Dalmazzo e Bertola, i centrali Mustat, Cavalera M, i terzini Serale, corbeddu e Bertolotti, i centrocampisti Fornero, Librizzi, Greco, Baudino e Stoppa e gli attaccanti Delija, Destito, Borio, e Cavalera L .

Toccherà all’allenatore Filippo Rosa e al suo vice Enzo Parola saper inglobare le nuove potenzialità all’organico di una squadra che già lo scorso anno ha saputo dimostrare tutto il suo valore raggiungendo in provincia di Cuneo, insieme al Cuneo 1905, la qualificazione al campionato Elitè 2026-2027.