Banca Territori del Monviso rilancia “Lode al merito” per il 2026

Anche nel 2026, Banca Territori del Monviso destinerà un plafond a sostegno dell’iniziativa “Lode al merito”, il premio studio dedicato a giovani di età compresa tra i 13 e i 27 anni. L’iniziativa è rivolta ai ragazzi e alle ragazze delle province di Torino e di Cuneo che hanno raggiunto il massimo dei voti nel loro percorso scolastico, con un riconoscimento economico che varia da 150 a 350 euro accreditato direttamente sul conto corrente.

Il premio viene assegnato per il conseguimento del Diploma di Scuola Media, del Diploma di Scuola Superiore, e per le Lauree Triennali o Magistrali.

Per gli studenti e le studentesse maggiorenni è necessario essere Socio o Socia della banca, acquisendo un’azione dal valore nominale di 2,58 euro, che viene restituita nel momento dell’uscita dalla compagine sociale. Da oltre dieci anni, per agevolare il ricambio generazionale, BTM ha esonerato i/le giovani sotto i 30 anni dal pagamento del sovrapprezzo.

«Premiare il merito significa aiutare i giovani a costruire il proprio futuro. Per questo, ormai da cinque anni, abbiamo scelto di destinare un contributo aggiuntivo di 100 euro ai vincitori delle borse di studio che decideranno di investire nel loro futuro attivando uno dei nostri piani pensionistici» ha dichiarato il Direttore Generale BTM Luca Murazzano.

Questa iniziativa va oltre il valore economico del contributo, vuole promuovere una cultura del risparmio consapevole e della pianificazione di lungo periodo. Iniziare a pensare alla previdenza complementare fin da giovani significa beneficiare delle opportunità offerte dalla capitalizzazione nel corso degli anni e accedere ai vantaggi fiscali previsti dalla normativa.

«In un contesto in cui il tema della sostenibilità del sistema pensionistico è sempre più centrale, riteniamo che educare le nuove generazioni a guardare avanti sia parte della nostra responsabilità sociale. Investire sul proprio domani non significa rinunciare al presente, ma compiere una scelta di consapevolezza che potrà fare la differenza negli anni a venire. Con questa iniziativa vogliamo trasmettere un messaggio semplice ma importante: il futuro si costruisce un passo alla volta, e il momento migliore per iniziare è proprio quando si è giovani» ha concluso il Direttore Murazzano.

Come per le precedenti edizioni, la consegna dei premi avverrà nel corso dell’Assemblea dei soci di BTM e i ragazzi e le ragazze verranno coinvolte nella futura campagna di comunicazione dei Premi studio dell’anno successivo. Inoltre verrà fornito ad ogni partecipante una fotografia a uso professionale, da usare nel proprio cv o sui principali servizi web per lo sviluppo della propria rete lavorativa.