Anna e Anna: perché la felicità non si conquista da soli

Sempre più persone fanno trekking da sole. Pedalano da sole. Camminano da sole.

Non perché lo vogliono davvero. Ma perché, spesso, non hanno trovato la persona giusta con cui condividere il percorso.

Eppure una vetta, una strada panoramica o un sentiero nel bosco cambiano significato quando, accanto a te, c'è qualcuno che sorride per le stesse emozioni. Sei un professionista, hai costruito la tua carriera , coltivi i tuoi interessi. Forse è arrivato il momento di dedicare la stessa attenzione anche alla tua felicità.

Da Anna e Anna facciamo incontrare persone che condividono valori, cultura, passioni

Perché la soddisfazione più grande non è arrivare in cima.

È avere qualcuno con cui continuare il cammino.

Chi è l’Agenzia Anna & Anna

È un’Agenzia per Single attiva da 22 anni sul territorio piemontese e ligure come servizio di consulenza sentimentale, consigli per coppie, ascolto di problematiche d’amore e creazione del profilo psicologico del cliente per trovare il match con la perfetta anima gemella . Offre un servizio serio e dedicato a tutte quelle persone che desiderano mettersi in gioco e che vogliono essere aiutate nella ricerca dell’anima gemella in modo affidabile e sicuro.

L’Agenzia per single Anna & Anna è in Piazza Sant'Agostino 16 a Carmagnola.

Chiamaci, perché qualcuno sta aspettando proprio te! Il servizio è attivo su Piemonte e Liguria al 3403848047

Questa settimana abbiamo selezionato alcuni annunci di persone che, come te, stanno cercando una persona con la quale condividere la propria vita.

Disclaimer: per tutelare la privacy dei Clienti di Anna&Anna gli annunci che leggerai di seguito sono corredati di immagini fornite da modelle e modelli oppure sono create con il supporto dell’intelligenza artificiale. Per contattare l’agenzia è sufficiente chiamare il numero che trovate accanto a ogni annuncio.

Annunci per lei

Alberto, single, 36 anni

Alberto, 36 anni, alto, bello, libero professionista e single. Nel tempo libero fa il volontario del pronto soccorso: insomma, è abituato a salvare gli altri... ma sulla sua vita sentimentale nemmeno la sirena è bastata! Ha mille passioni, tanta voglia di vivere e un unico desiderio: trovare una donna con cui ridere, emozionarsi e costruire qualcosa di vero… chiamalo al 3403848047!

Uomo, single, 45 anni

Avviso importante: uomo 45enne, alto, brizzolato, occhi verdi e barba curata cerca urgentemente una donna che sappia ridere. Sono single, lavoro in proprio e ho due difetti: mi appassiono a tutto e credo ancora nell'amore. Se sei ironica, intelligente e pensi che una battuta valga più di mille messaggi, potremmo andare molto d'accordo. Se invece cerchi un principe azzurro... mi spiace, sono più sul grigio brizzolato. Ma garantisco simpatia, buonumore e tanta voglia di essere finalmente felice in due! Chiamalo al 3403848047!

Uomo, single, 56 anni

Attenzione: ultimo romantico in circolazione! 56 anni, ingegnere, vedovo, alto, fisico asciutto, capelli scuri, occhi celesti e un sorriso che non ha ancora perso la speranza. Amo la musica, viaggiare. Sono un uomo di buon cuore, socievole, di fede cristiana e con un piccolo difetto: continuo a credere nella famiglia e nell'amore per sempre. Cerco una donna dai sani principi morali. Se anche tu pensi che la felicità sia dietro l'angolo, ma non hai ancora capito quale, chiamami al 3403848047

Uomo, single, 65 anni

Ho 65 anni, alto, brizzolato, occhi neri, imprenditore, amo il golf, gli scacchi e le emozioni autentiche. Vedovo da molti anni, ho imparato a convivere con la solitudine, ma non a considerarla una compagna di vita. Vorrei incontrare una donna semplice e carina, di età adeguata. Non conta la posizione sociale, ma la bontà del cuore. Desidero amare, proteggere ed essere felice accanto a una persona speciale. Se anche tu credi che il destino possa ancora sorprenderci, chiamami al 3403848047

Annunci per Lui

Serena, single, 31 anni

Mi chiamo Serena, sono bruna, ho gli occhi venerdi, 29 anni, lavoro nel mondo della moda, cucio abiti, e sono single. Il mio tempo libero: una pedalata al sole, una passeggiata nella natura, il piacere delle piccole cose, mi piacerebbe incontrare un uomo italiano, semplice, che sappia conquistarmi con la sua dolcezza. Se credi che la felicità nasca dall'incontro tra due persone sincere, chiamami. Preferibilmente durante gli orari dei pasti. …Chiama al 3403848047!

Rossella, single, 40 anni

Ho 40 anni, sono piemontese, mi chiamo Rossella, capelli rossi, occhi scuri, e sono una persona semplice. Produco miele e derivati: amo i ritmi della natura, il profumo dei boschi, le passeggiate in montagna, e la gioia di trovare un sentiero tutto da scoprire o un cesto di funghi da portare a casa. Sono single e mi piacerebbe conoscere un uomo affidabile, non importa l'età, con il quale condividere la vita. P.S: Solo per chi desidera davvero scrivere un nuovo capitolo della propria vita...…Chiama al 3403848047!

MariaElena, single, 50 anni

Piacere, mi chiamo MariaElena, sono bruna, occhi neri, alta, fisico snello, 52enne, single. Farmacista, divorziata da tempo, con una figlia ormai sposata. Amo pensare che il destino sappia ancora sorprendere. Cerco un uomo dal cuore gentile, non importa l'età, capace di farmi desiderare un nuovo inizio. Se senti che la vera attrazione nasce dall'anima prima ancora che dagli occhi, forse ci stiamo aspettando da sempre. …. Chiama al 3403848047!

Anna, single, 60 anni

Di me dicono che sono una bella signora, giovanile, bionda, occhi castani e un sorriso simpatico. Mi chiamo Anna, ho 60 anni, sono vedova, i miei figli hanno ormai la loro strada e oggi desidero percorrerne una nuova, mia, accanto a un uomo speciale. Amo la semplicità, il mio orto, una partita a bocce e la serenità delle piccole cose. Cerco un signore, anche più maturo, onesto e degno di stima, al quale donare il mio affetto e con cui ritrovare quella felicità di cui hanno diritto tutti, a qualsiasi età …. Chiama al 3403848047!

Stai cercando una relazione duratura? L’hai trovata tra questi “Annunci per Lei oppure per Lui”? Se ne vedi uno interessante chiamaci subito al numero 3403848047 , ti metteremo in contatto con la persona che ti interessa!

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Per qualsiasi informazione, ecco i contatti:

ANNA & ANNA

TELEFONO: +39 3495601018

EMAIL: annaeannacarm@libero.it

SITO WEB: https://annaeanna.net/

INDIRIZZO UFFICIO: Piazza Sant’Agostino,16 – 10022 Carmagnola (TO)

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