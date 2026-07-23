Si accende la Festa di San Firmino: tre giorni di energia, musica e sport





Si comincia venerdì 31 luglio alle ore 21 con “I Love Formentera”, format di intrattenimento con i DJ di Radio 105 Jessica e Mattia Angri, animazione e gadget, a seguire il dj set di DJ Marco Skarica, per una serata all’insegna del ritmo e dell’energia estiva.

Sabato 1° agosto il pomeriggio sarà dedicato ai più piccoli, con giochi e merenda per bambini dalle ore 16. In serata, dalle ore 21, spazio alla musica con “Summer Vibes”: sul palco si alterneranno DJ Don Paolo, DJ Pitone e DJ Almond, accompagnati dall’animazione dello show case di Up Acrobatic Studio.

La giornata di domenica 2 agosto si aprirà con la "eVISO giro Social Ride", pedalata sociale in collaborazione con eVISO giro – l’app che trasforma il movimento sportivo in energia da scontare in bolletta eVISO – e con la pagina Instagram “Like a Girl”, iniziativa che promuove sport, inclusione e attenzione al tema della violenza contro le donne.

La pedalata prevede due itinerari:

eVISO giro Family Ride – adatta alle famiglie, percorso semplice per pedalare in relax

eVISO giro Challenge Ride – Colletta di Barge-Paesana per chi ha voglia di macinare chilometri

Ritrovo alle ore 16, consegna del pacco gara ai primi 50 partecipanti, partenza alle 16.30 e arrivo previsto tra le 18.30 e le 19.00, tutti i dettagli sulle pagine Instagram @eviso_giro @festasanfirmino @likeagirlllll

Dalle ore 20, le luci della piazza di San Firmino si accenderanno per la seconda edizione di “Accendiamo la Notte” - eVISO accende la festa - serata realizzata in collaborazione con eVISO Luce & Gas – Energy partner di San Firmino: cena animata che unisce ottimo cibo e divertimento. Animata dalla voce di Aliai e dal ritmo di DJ Davide. Protagonista della cena il Fritto di pesce, insieme alle proposte di antipasti, pizze, carne alla brace e dolci. La partecipazione alla serata è solo su prenotazione al numero 3427682913 ed i posti sono limitati.

Si ricorda che per le serate di venerdì e sabato saranno attivi self service, carne alla brace, pizze in forno a legna, bar e gelati (ingresso libero senza prenotazione). L'ingresso alla serata della domenica è esclusivamente su prenotazione obbligatoria con messaggio whatsapp al numero 3427682913, con il fritto di pesce rimarranno le proposte di antipasti, carne alla brace, pizze in forno a legna, bar e gelati.

Per il programma dettagliato, le informazioni utili e tutti gli aggiornamenti, si invitano i lettori a seguire i canali social (Instagram e Facebook) della manifestazione @festasanfirmino.



