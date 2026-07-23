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Eventi | 23 luglio 2026, 14:00

Si accende la Festa di San Firmino: tre giorni di energia, musica e sport

L’associazione Amici di San Firmino ha preparato anche quest’anno un programma ricco di appuntamenti per la festa di inizio agosto, che animerà per tre giorni la vivace frazione revellese con musica, sport, divertimento e convivialità.

Si accende la Festa di San Firmino: tre giorni di energia, musica e sport


 

Si comincia venerdì 31 luglio alle ore 21 con “I Love Formentera”, format di intrattenimento con i DJ di Radio 105 Jessica e Mattia Angri, animazione e gadget, a seguire il dj set di DJ Marco Skarica, per una serata all’insegna del ritmo e dell’energia estiva.

Sabato 1° agosto il pomeriggio sarà dedicato ai più piccoli, con giochi e merenda per bambini dalle ore 16. In serata, dalle ore 21, spazio alla musica con “Summer Vibes”: sul palco si alterneranno DJ Don Paolo, DJ Pitone e DJ Almond, accompagnati dall’animazione dello show case di Up Acrobatic Studio.

La giornata di domenica 2 agosto si aprirà con la "eVISO giro Social Ride", pedalata sociale in collaborazione con eVISO giro – l’app che trasforma il movimento sportivo in energia da scontare in bolletta eVISO – e con la pagina Instagram “Like a Girl”, iniziativa che promuove sport, inclusione e attenzione al tema della violenza contro le donne.

La pedalata prevede due itinerari:

eVISO giro Family Ride – adatta alle famiglie, percorso semplice per pedalare in relax

eVISO giro Challenge Ride – Colletta di Barge-Paesana per chi ha voglia di macinare chilometri

Ritrovo alle ore 16, consegna del pacco gara ai primi 50 partecipanti, partenza alle 16.30 e arrivo previsto tra le 18.30 e le 19.00, tutti i dettagli sulle pagine Instagram @eviso_giro  @festasanfirmino  @likeagirlllll

Dalle ore 20, le luci della piazza di San Firmino si accenderanno per la seconda edizione di “Accendiamo la Notte” - eVISO accende la festa - serata realizzata in collaborazione con eVISO Luce & Gas – Energy partner di San Firmino: cena animata che unisce ottimo cibo e divertimento. Animata dalla voce di Aliai e dal ritmo di DJ Davide. Protagonista della cena il Fritto di pesce, insieme alle proposte di antipasti, pizze, carne alla brace e dolci. La partecipazione alla serata è solo su prenotazione al numero 3427682913 ed i posti sono limitati.

Si ricorda che per le serate di venerdì e sabato saranno attivi self service, carne alla brace, pizze in forno a legna, bar e gelati (ingresso libero senza prenotazione). L'ingresso alla serata della domenica è esclusivamente su prenotazione obbligatoria con messaggio whatsapp al numero 3427682913, con il fritto di pesce rimarranno le proposte di antipasti, carne alla brace, pizze in forno a legna, bar e gelati.

Per il programma dettagliato, le informazioni utili e tutti gli aggiornamenti, si invitano i lettori a seguire i canali social (Instagram e Facebook) della manifestazione @festasanfirmino.


 

C.S.

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