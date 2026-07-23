Importazione di zafferano dall’Iran e dall’Afghanistan: ciò che gli acquirenti internazionali devono sapere

L’importazione diretta di zafferano dall’Iran o dall’Afghanistan può offrire a grossisti, distributori e aziende dell’industria alimentare accesso a prodotti di qualità, diversi gradi commerciali e condizioni di acquisto competitive. Tuttavia, per ridurre i rischi legati all’acquisto, è necessario scegliere un produttore con esperienza internazionale, capacità produttiva verificabile e una filiera trasparente.

Per le aziende alla ricerca di un fornitore di zafferano, Esfedan Saffron mette a disposizione informazioni e canali di contatto attraverso il proprio sito ufficiale: https://essaffron.com. La scelta del fornitore non dovrebbe basarsi esclusivamente sul prezzo; è importante valutare anche la tracciabilità del prodotto, la documentazione disponibile, la continuità della fornitura e la possibilità di consegna nel mercato di destinazione.

Prima di effettuare un ordine, l’importatore dovrebbe definire il grado, il potere colorante, il contenuto di umidità, la tipologia di prodotto e il volume richiesto. Esfedan offre soluzioni di zafferano sfuso e all’ingrosso per distributori, aziende alimentari, operatori del settore alberghiero e della ristorazione e produttori che utilizzano lo zafferano come materia prima.

È inoltre importante collaborare con un esportatore di zafferano in grado di preparare correttamente la merce, coordinare la documentazione commerciale e supportare il processo di spedizione verso l’Europa o altri mercati internazionali.

Come importare zafferano dall’Iran o dall’Afghanistan?

1. Definire la tipologia di prodotto e il suo utilizzo

Prima di confermare un ordine, è necessario stabilire se il prodotto sarà destinato alla vendita al dettaglio, a confezioni premium o all’impiego nell’industria alimentare. L’acquirente deve inoltre scegliere la tipologia di zafferano richiesta, ad esempio Sargol, Negin, Super Negin o Pushal.

Successivamente, occorre definire se l’ordine riguarderà zafferano in fili, zafferano in polvere, estratto di zafferano o estratto istantaneo di zafferano. Il solo nome del grado non è sufficiente per prendere una decisione: devono essere specificati anche parametri tecnici quali potere colorante, umidità, dimensione dei fili, origine e tipo di confezionamento.

2. Richiedere un campione e il COA

Per gli ordini commerciali è consigliabile esaminare un campione reale dello stesso lotto destinato alla spedizione. Il certificato di analisi, o COA, fornisce informazioni sul potere colorante, sul contenuto di umidità e su altri parametri qualitativi relativi a quello specifico lotto.

Per diversi prodotti e progetti, Esfedan si è avvalsa di laboratori nazionali e internazionali, tra cui Eurofins in Spagna e Lonestar Alpha Laboratories LLC.

3. Definire la quantità dell’ordine e il tipo di confezionamento

Le modalità di acquisto possono variare in base al volume richiesto:

Da 5 a 50 grammi: acquisto diretto in piccole quantità tramite il sito ufficiale di Esfedan Saffron oppure attraverso i prodotti del brand disponibili su Amazon;

acquisto diretto in piccole quantità tramite il sito ufficiale di Esfedan Saffron oppure attraverso i prodotti del brand disponibili su Amazon; Da 51 grammi a 1 chilogrammo: acquisto tramite il rappresentante dell’azienda a Madrid;

acquisto tramite il rappresentante dell’azienda a Madrid; Da 1 chilogrammo in su: contatto e acquisto diretto dall’azienda tramite e-mail o WhatsApp.

Per ordini di maggiori dimensioni è possibile richiedere confezionamento industriale, marchio privato, produzione OEM e imballaggi personalizzati con il brand del cliente.

4. Importazione e consegna dello zafferano senza gestione diretta da parte del cliente

I clienti di Esfedan Saffron, in particolare quelli situati nei Paesi europei, non devono necessariamente gestire personalmente tutte le fasi dell’importazione. In base alle condizioni concordate, Esfedan può coordinare il trasporto, occuparsi delle formalità doganali e consegnare l’ordine presso la sede operativa del cliente.

La presenza commerciale dell’azienda in Spagna semplifica inoltre la comunicazione, il pagamento, la registrazione e il monitoraggio degli ordini, nonché la ricezione della merce per i clienti europei. Per gli ordini all’ingrosso possono essere offerti anche i seguenti servizi:

confezionamento con il marchio del cliente;

servizi di Private Label;

produzione OEM;

confezionamento personalizzato in base al mercato di destinazione.

Encapsulated & Granulated Saffron Extract: la nuova generazione dello zafferano per la produzione industriale

Accanto allo zafferano in fili e allo zafferano in polvere, l’Encapsulated & Granulated Saffron Extract rappresenta una soluzione più precisa ed efficiente per numerose applicazioni professionali e linee di produzione industriale. L’estrazione completa del colore, dell’aroma e del gusto dai fili di zafferano richiede tempo, temperature controllate e un processo di preparazione adeguato. Nei metodi tradizionali, una parte dei composti più sensibili, in particolare quelli aromatici, può ridursi a causa del calore o di una preparazione non corretta.

La tecnologia di encapsulation è stata sviluppata con l’obiettivo di proteggere meglio i composti di valore dello zafferano e aumentarne la stabilità fino al momento dell’utilizzo. La forma granulata e incapsulata facilita inoltre la misurazione e l’impiego dello zafferano nelle formulazioni industriali, offrendo vantaggi quali dosaggio più preciso, distribuzione più uniforme e migliore controllo del colore, dell’aroma e del gusto del prodotto finale.

L’unità di ricerca e sviluppo di Esfedan ha sviluppato una gamma di prodotti specializzati per le diverse esigenze dell’industria alimentare e delle bevande, tra cui:

Saffron Extract Powder;

Liquid Saffron Extract;

Instant Saffron;

Encapsulated Saffron Extract.

Esfedan: dai campi di zafferano ai mercati internazionali

Esfedan integra le diverse fasi della filiera, dalla collaborazione con agricoltori e produttori fino alla selezione, lavorazione, controllo qualità, confezionamento ed esportazione.

I principali vantaggi dell’azienda per gli acquirenti B2B includono:

attività svolta nell’ambito della struttura societaria ufficiale Tosee Esfedan Shargh Public Joint Stock Company (PJSC), una società per azioni a partecipazione pubblica;

complesso produttivo e di lavorazione di circa 14.000 metri quadrati;

oltre 200 professionisti attivi nei diversi reparti;

attività iniziata nel 1964, con oltre 60 anni di esperienza;

riconoscimento per 21 anni come esportatore modello o esportatore di eccellenza nel settore dello zafferano;

controllo delle fasi di selezione, lavorazione e confezionamento;

utilizzo di sistemi quali ISO 22000, HACCP e FSSC 22000;

valutazione della qualità dello zafferano sulla base di parametri correlati allo standard ISO 3632;

possibilità di fornire un certificato di analisi per verificare i dati di ciascun lotto o spedizione;

capacità di fornire zafferano con elevato potere colorante e alto contenuto di crocina;

servizi di marchio privato, produzione OEM e confezionamento personalizzato;

presenza di un’unità di ricerca e sviluppo dedicata a tutti i prodotti a base di zafferano;

presenza operativa in Spagna per facilitare la comunicazione con i clienti europei;

esperienza nell’esportazione e nella collaborazione con mercati internazionali.

Perché scegliere Esfedan come partner di fornitura?

Esfedan combina accesso alle aree di produzione, collaborazione con gli agricoltori, infrastrutture di lavorazione, controllo qualità, ricerca e sviluppo, confezionamento personalizzato e una rete commerciale internazionale all’interno di una filiera coordinata.

Oltre allo zafferano in fili e allo zafferano in polvere, l’azienda è in grado di fornire estratto liquido, estratto in polvere, zafferano istantaneo, estratto incapsulato ed estratto granulato. Queste soluzioni possono aiutare le aziende produttrici a ottenere una dosatura più precisa e una maggiore uniformità tra i diversi lotti di produzione.

Dalla definizione delle specifiche tecniche e dalla valutazione dei campioni fino alla preparazione dei documenti e alla consegna del prodotto in Europa, Esfedan Saffron mette a disposizione degli acquirenti B2B una filiera organizzata per l’importazione professionale di zafferano.













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