Hai finito la terza media? Con Formedil Cuneo puoi iniziare a costruire il tuo futuro

Finire la terza media significa trovarsi davanti a una delle prime scelte importanti della propria vita. Alcuni ragazzi si trovano bene in un percorso scolastico tradizionale, altri preferiscono imparare attraverso attività pratiche, utilizzare strumenti e attrezzature, lavorare in gruppo e vedere concretamente il risultato del proprio impegno.

Per questi giovani Formedil Cuneo, la Scuola Edile della provincia, propone nella sede di Savigliano il corso triennale gratuito per diventare Operatore Edile. Un percorso pensato per acquisire competenze professionali e prepararsi all’ingresso nel mondo del lavoro attraverso lezioni, laboratori e periodi di stage nelle imprese del territorio.

Il principio che accompagna gli studenti è semplice: si impara facendo. Durante il corso i ragazzi possono apprendere come realizzare opere murarie e in calcestruzzo armato, intonaci, rivestimenti e impermeabilizzazioni. Accanto alla pratica trovano spazio le materie di base, la conoscenza dei materiali, l’uso corretto delle attrezzature e la sicurezza sul lavoro.

“Formedil Cuneo offre ai giovani la possibilità di imparare una professione concreta, moderna e richiesta dalle imprese – spiega la presidente Elena Lovera – Il settore delle costruzioni ha bisogno di nuove generazioni preparate, capaci di utilizzare tecniche, materiali e strumenti sempre più evoluti. Il nostro obiettivo è accompagnare ogni ragazzo nella scoperta delle proprie capacità e nella costruzione del proprio futuro professionale”.

Il percorso dura tre anni, per un totale di 2.970 ore, ed è rivolto ai giovani tra i 14 e i 24 anni che hanno concluso il primo ciclo di istruzione e non possiedono ancora un diploma di scuola superiore. Al termine, dopo il superamento dell’esame finale, viene rilasciata una qualifica professionale di livello EQF 3, riconosciuta su tutto il territorio nazionale.

Entrare in laboratorio e iniziare a costruire qualcosa con le proprie mani può fare la differenza: c’è chi scopre di avere una buona manualità, chi impara a essere più preciso e chi trova nel lavoro di squadra il modo migliore per esprimere le proprie capacità. Vedere giorno dopo giorno i risultati raggiunti aiuta anche a crescere nella fiducia in sé stessi.

“Oggi lavorare nell’edilizia significa conoscere nuove tecnologie, efficienza energetica, sostenibilità e organizzazione del cantiere – sottolinea il vicepresidente Nicola Gagino – Le imprese cercano persone competenti, responsabili e preparate. Per questo il rapporto tra la scuola e le aziende è fondamentale: permette ai ragazzi di imparare una professione e di conoscere direttamente il mondo del lavoro”.

Lo stage rappresenta uno dei momenti più importanti del percorso; gli studenti entrano nelle imprese del territorio, si confrontano con professionisti esperti e mettono in pratica quanto appreso. Imparano a comprendere l’organizzazione di un cantiere, i diversi ruoli presenti e il valore di puntualità, collaborazione e rispetto delle regole. Il collegamento con le imprese non si ferma allo stage perché i dati di Formedil Cuneo dimostrano che tutti i corsisti che hanno concluso il percorso hanno trovato subito un impiego nel settore edile. Una prospettiva concreta, sostenuta dalla richiesta di figure qualificate da parte delle aziende.

Il corso è finanziato dalla Regione Piemonte e comprende gratuitamente libri di testo, divise, dispositivi di protezione individuale e attrezzature. Sono inoltre previsti il pranzo e il rimborso delle spese di trasporto, così da rendere il percorso accessibile alle famiglie. Un aspetto importante riguarda anche i costi: Formedil Cuneo sostiene le spese per libri, divisa, pasti e trasporto. Le famiglie possono quindi contare su un percorso realmente gratuito, pensato per permettere ai ragazzi di frequentare con continuità e senza costi aggiuntivi.

“Seguiamo i ragazzi durante tutte le fasi della loro crescita, prestando attenzione sia alle competenze professionali sia a quelle personali – aggiunge la direttrice Laura Blua – Ogni studente viene aiutato a sviluppare autonomia, senso di responsabilità, capacità di lavorare con gli altri e rispetto degli impegni. Invitiamo i ragazzi e le loro famiglie a venire a conoscere la scuola, visitare i laboratori e parlare con i nostri formatori”.

Dopo la qualifica è possibile entrare direttamente nel mondo del lavoro, nelle imprese artigiane o industriali, oppure proseguire gli studi attraverso un percorso che consente di accedere al quarto anno per geometra. Ogni studente può quindi scegliere la strada più adatta alle proprie capacità e ai propri obiettivi. Chi desidera continuare a studiare può inoltre accedere al quarto anno per geometra, completando la preparazione e ampliando le opportunità professionali.

Le lezioni si svolgono nella sede Formedil Cuneo di via Comitato di Liberazione Nazionale 6 a Savigliano.

Per conoscere la scuola e ricevere informazioni sulle iscrizioni è possibile contattare la sede di Savigliano al numero 0172 717821 oppure la sede di Cuneo al numero 0171 697306.

Sito internet https://formedilcuneo.it/