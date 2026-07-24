Programma GOL, il Piemonte supera tutti i target del PNRR. Bosio (Apro Formazione): «Nei territori tra astigiano e cuneese la formazione si conferma motore dell'occupazione»

Il Piemonte raggiunge e supera tutti gli obiettivi previsti dal Programma GOL (Garanzia Occupabilità dei Lavoratori), confermandosi tra le regioni più efficaci nell'attuazione delle politiche attive del lavoro. I dati presentati dalla Regione Piemonte evidenziano oltre 324 mila persone coinvolte nei percorsi personalizzati e 184 mila inserimenti occupazionali, con un tasso di occupazione del 56,8%.

La provincia di Cuneo ha contribuito in modo significativo a questo risultato, con 40.608 persone raggiunte, 34.903 beneficiari, 8.921 cittadini coinvolti in percorsi di formazione e tirocinio e un tasso di esito occupazionale del 49,5%.

In provincia di Asti il programma GOL ha raggiunto 17.055 persone, 14.008 beneficiari, 4148 utenti in formazione e tirocinio con un esito occupazionale del 43,4%.

Tra i protagonisti di questo percorso c'è anche Apro Formazione, che ha accompagnato centinaia di persone nella costruzione di nuove competenze e nel reinserimento lavorativo attraverso percorsi di orientamento, formazione e riqualificazione sviluppati in stretta collaborazione con il sistema produttivo locale.

"I risultati del Programma GOL confermano che investire nelle competenze significa creare opportunità concrete di occupazione e rispondere ai fabbisogni delle imprese", dichiara Antonio Bosio, direttore di Apro Formazione.

"Le province di Cuneo e Asti hanno saputo interpretare al meglio lo spirito di questo programma grazie a una rete efficace tra istituzioni, servizi per il lavoro, enti di formazione e aziende. Apro Formazione è orgogliosa di aver contribuito a questo risultato, mettendo a disposizione esperienza, capacità progettuale e una relazione costante con il tessuto imprenditoriale.

Continueremo a investire in una formazione sempre più vicina alle esigenze delle imprese, perché la competitività del territorio passa dalla crescita delle competenze delle persone. Dietro ogni numero c'è una storia di ripartenza: è questo il risultato di cui siamo più orgogliosi".

Da settembre Apro formazione ha previsto ad Alba e a Canelli nuovi corsi di formazione del programma GOL a cui è già possibile iscriversi e che sono consultabili alla pagina web https://aproformazione.it/index.php/gol



Dettagli, approfondimenti e testimonianze sul programma GOL in Piemonte sono disponibili al link https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/programma-gol/abbiamo-fattogol-storie-dati-prospettive-delle-politiche-attive-piemonte