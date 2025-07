Disperso in moto sul sentiero per il Rifugio Bianco: ritrovato nella notte un uomo di Sant’Anna di Valdieri

Attimi di apprensione nella serata di ieri, giovedì, a Sant’Anna di Valdieri per la scomparsa di un uomo del 1967, uscito nel tardo pomeriggio per un’escursione solitaria con la sua moto da trial. L’allarme è stato lanciato intorno alle 23 dai familiari, preoccupati per il mancato rientro.

L’ultima segnalazione certa risaliva alle 20, quando l’uomo era stato visto nei pressi del sentiero che conduce al Rifugio Dante Livio Bianco. Sul posto si sono immediatamente attivate le squadre di soccorso: Vigili del Fuoco da Cuneo, Guardia di Finanza e tecnici del Soccorso Alpino.

Le ricerche si sono concentrate nella zona colpita da un violento temporale, che ha reso ancora più complesse le operazioni. Fortunatamente, intorno alle 3 del mattino, l’uomo è stato individuato dai Vigili del Fuoco mentre, infreddolito e spaesato, cercava di raggiungere a piedi il fondovalle nel buio più completo.

Ai soccorritori ha spiegato di aver subito un guasto al motore della moto durante la discesa, decidendo così di proseguire a piedi verso casa. Le sue condizioni di salute sono risultate buone, nonostante il freddo e lo spavento