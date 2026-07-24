PALLAVOLO / Il Cuneo Volley rinnova la fiducia ai tecnici Battocchio, Rizzo e Genre

Il Cuneo Volley conferma coach Matteo Battocchio alla guida della squadra, Mauro Rizzo e Fabio Genre quali assistenti allenatori e quest'ultimo anche scoutman unico.

Il Club ringrazia Dario Sampò e Antonio Amelio, entrambi scoutman nelle passate stagioni, per il lavoro svolto e augura loro il meglio per i progetti futuri.

Sul rinnovo dei tre tecnici si è espresso così il Direttore sportivo del Cuneo Volley, Paolo Brugiafreddo: « La conferma del parco allenatori, a partire da Matteo con il quale peraltro stiamo anche parlando di futuro, è sicuramente un segno di continuità che la Società vuol dare dopo questi tre anni, soprattutto gli ultimi due dove hanno portato la SuperLega a Cuneo e l'hanno confermata svolgendo un enorme lavoro tutti quanti. Siamo contenti di aver trovato disponibilità da parte loro, sia per quanto riguarda il primo allenatore che i due assistenti; inoltre, quest'anno Fabio ricoprirà anche il ruolo di scoutman in quanto ce n'era la necessità e lui si è sacrificato per la causa. Auguriamo loro un buon lavoro, rinnovando tutta la disponibilità da parte del Club affinché possano portare nuovamente a termine il lavoro in modo ineccepibile com'è stato finora. Ci tengo a ringraziare personalmente Dario Sampò e Antonio Amelio per l'impegno e la professionalità dimostrati negli anni di collaborazione».

Altre le conferme e altrettante le novità all'interno degli staff, che verranno presto ufficializzate.