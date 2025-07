Auto si ribalta sulla provinciale tra Villanova e Roccaforte Mondovì e colpisce colonnina del gas

Ha perso il controllo del mezzo e si è cappottato sulla strada provinciale 5 tra i Comuni di Villanova e Roccaforte Mondovì.

È successo nel pomeriggio di oggi, giovedì 24 luglio, nei pressi dell'imbocco della strada che porta al Santuario di Santa Lucia. A essere coinvolto è stato un solo veicolo che, nell'impatto, ha urtato una colonnina del gas che ha iniziato a perdere.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Mondovì per la messa in sicurezza del mezzo e dell'area, il personale sanitario del 118 che ha soccorso il conducente, trasportato in ospedale a Mondovì in codice giallo e i Carabinieri per i rilievi del caso. I tecnici dell'ItalGas stanno ancora operando per il ripristino della conduttura. Sul posto per il recupero del mezzo il Soccorso Stadale Lotario di Frabosa Sottana.

Si segnalano rallentamenti al traffico con deviazione dei mezzi invia dei Viè/via Roccaforte, verso la zona della Gareisa.