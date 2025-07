Vandali spaccano il vetro della pensilina del bus a Madonna dell'Olmo

Brutto risveglio per gli abitanti di Madonna dell'Olmo, che stamattina hanno trovato i vetri della pensilina della fermata del bus della centrale via della Battaglia completamente in frantumi.

A poca distanza una pietra, il probabile strumento utilizzato dai vandali per compiere lo stupido gesto.

Ad essere avvisata la consigliera di Centro per Cuneo Flavia Barbano, che ha subito segnalato l'accaduto alla Polizia Locale.

L'atto vandalico è avvenuto nella notte. Per risalire al o ai responsabili si accederà alle immagini di videosorveglianza presenti in zona.