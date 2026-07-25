Edizione al femminile per il "Fautor Langae": Luciana Littizzetto sarà nominata ambasciatrice a vita della nocciola

Torna domenica 6 settembre 2026 nella cornice dell'ex convento francescano a Cortemilia il "Premio Fautor Langae – Nocciola d'Oro 2026", promosso dalla Confraternita della Nocciola Tonda Gentile di Langa guidata dal gran maestro Ginetto Pellerino. L'iniziativa, pensata per valorizzare le personalità che si sono distinte nella promozione del territorio di Langa, propone per questa edizione una formula speciale interamente dedicata alle donne.

A ritirare il riconoscimento della Nocciola d'Oro saranno Giuliana Cirio, direttrice generale di Confindustria Cuneo, presidente della Fondazione Industriali Ets e direttrice editoriale del mensile "Made in Cuneo"; Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, collezionista, mecenate e presidente della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, alla guida del comitato organizzatore per Alba Capitale Italiana dell'Arte Contemporanea 2027; e Paola Veglio, amministratore delegato della Brovind Vibratori Spa di Cortemilia, affiancata nell'attività d'impresa dal padre Giancarlo Veglio e distintasi per la leadership e gli investimenti nel welfare territoriale.

L'evento vedrà inoltre l'investitura di Aurora Cavallo, cuoca e food content creator nota come Cooker Girl, laureata a Pollenzo e fondatrice del Cooker Loft nel quartiere Barriera di Milano all'interno del Barriera Design District a Torino, nominata Ambasciatrice della nocciola nel mondo. Il titolo di Ambasciatrice a vita della nocciola andrà invece a Luciana Littizzetto, per il costante supporto dimostrato verso il territorio e per la tutela dello storico marchio della Nocciola Tonda Gentile di Langa, difesa pubblicamente durante una puntata di "Che Tempo Che Fa" nel 2016.

Il programma della mattinata si aprirà alle ore 10.00 con l'assegnazione del "Premio Cortemiliese Doc 2026" a Iva Celano, già vicesindaco, assessore, docente delle scuole primarie e tra i sostenitori della nascita dell'Istituto Musicale "Vittoria Caffa Righetti" in Valle Bormida. Alle ore 10.30 l'amministratore delegato della Marchisio Nocciole Pier Giorgio Mollea consegnerà il "Premio 'Una vita per la nocciola'" a Caterina Ferrari, fondatrice con il marito Carlo Canova della storica azienda "La Gentile".

La manifestazione, presentata dal giornalista Fabio Gallina, sarà accompagnata dagli interventi musicali dei maestri Andrea Bertino e Demetra Bertino.

[Ginetto Pellerino]