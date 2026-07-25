Passaggi a livello di Mussotto, i pendolari: "Bene gli interventi, ma servono manutenzione e informazioni tempestive"

Il ritorno al sistema di rilevamento tradizionale rappresenta un primo passo nella giusta direzione, ma non basta. Dopo il sopralluogo tecnico organizzato da Rete Ferroviaria Italiana ai passaggi a livello di Mussotto, il Comitato Pendolari Alba guarda con favore agli interventi annunciati, chiedendo però che l'attenzione non si esaurisca con la sostituzione dei componenti responsabili dei recenti malfunzionamenti.

Nelle ultime settimane i guasti ai passaggi a livello della frazione hanno provocato disagi sia alla circolazione ferroviaria sia a quella stradale, con ripercussioni sui tempi di percorrenza dei treni e sulla viabilità cittadina. Durante il sopralluogo, al quale hanno preso parte amministratori comunali, rappresentanti di RFI, del quartiere, dei commercianti e del Comitato Pendolari, i tecnici hanno spiegato che le anomalie sarebbero state causate dalle elevate temperature, che avrebbero compromesso il funzionamento dei sensori digitali "conta-assi". Entro la fine del mese è prevista la sostituzione di alcune componenti dell'impianto, tra cui il cosiddetto "pedale", utilizzato per rilevare il passaggio del treno. Il ritorno a questo sistema è stato indicato come la soluzione individuata per superare le criticità emerse negli ultimi mesi.

La presidente del Comitato Pendolari Alba, Sonia Grimaldi, accoglie positivamente l'impegno assunto da RFI, ma invita a guardare oltre l'emergenza.

"Confidiamo che questo ritorno al 'pedale' possa risolvere i problemi dei passaggi a livello del Mussotto. Auspichiamo tuttavia che si proceda con l'ordinaria manutenzione dell'infrastruttura, con specifico riferimento ai passaggi a livello del Mussotto e delle zone limitrofe, anch'esse interessate da problemi analoghi, per evitare ulteriori disagi ai viaggiatori."

Il Comitato richiama inoltre l'attenzione su un altro aspetto che, durante i disservizi, ha inciso direttamente sulla quotidianità dei pendolari: la comunicazione.

"Come riferito anche durante il sopralluogo, chiediamo che Trenitalia comunichi con maggiore chiarezza e tempestività la presenza di problemi sulla linea, così da consentire ai viaggiatori di valutare anche soluzioni alternative per raggiungere la propria destinazione, evitando ulteriori disagi."

Le richieste del Comitato si affiancano agli impegni assunti dall'Amministrazione comunale e da RFI durante l'incontro tecnico. Il Comune ha annunciato che continuerà a monitorare l'attuazione degli interventi e che il confronto con RFI proseguirà anche sulle possibili soluzioni strutturali per ridurre le interferenze tra la linea ferroviaria e la viabilità del quartiere Mussotto.