"Vietato calpestare i sogni", inaugurato a Mondovì il murale per l'inclusione [FOTO]

"Nutriamo l'inclusione. Vietato calpestare i sogni". È questa la frase scelta per il nuovo murale, realizzato dagli illustratori monregalesi Marco e Mattia Boetti, che si va ad aggiungere a quelli realizzati a novembre dello scorso anno (leggi qui) , dedicati alla pace, in via dell'Arciprete.

In occasione del ricco programma di eventi per “Ferrone in Festa”, la storica manifestazione promossa dalla Pro Loco “Cui dur Ferun” per celebrare la presenza di PizzAut e il valore imprescindibile dell’inclusione sociale, l’Amministrazione comunale (in accordo con la Pro Loco “Cui dur Ferun”) ha promosso la realizzazione di un nuovo murales in via dell’Arciprete, su quello che diventerà ufficialmente il primo “legal wall” cittadino.

"Un sincero ringraziamento al Consiglio direttivo della Pro Loco “Cui dur Ferun” e, in particolare, a Paolo Magnino per aver fortemente voluto Nico Acampora e i suoi ragazzi qui a Mondovì in occasione di “Ferrone in Festa” - il commento del sindaco Luca Robaldo, intervenuto insieme a una nutrita rappresentanza dell'amministrazione comunale al taglio del nastro -. Ci è sembrato doveroso celebrare la loro presenza e soprattutto il loro straordinario messaggio sociale con un segno tangibile che rimanesse nel tempo. Da qui, allora, la scelta di affidarsi all’opera artistica e di realizzare un nuovo murales in via dell’Arciprete, accanto a quello ultimato in occasione del gemellaggio giovanile con Brignoles, Renče - Vogrsko e Sami e dedicato alla pace e alla fratellanza universale. Come Amministrazione, infine, stiamo ultimando un regolamento comunale che possa normare l’utilizzo di questo “legal wall” affinché diventi uno spazio capace di accogliere la libera espressione artistica delle nuove generazioni".

Questa sera, dalle 19, potrà gustare le pizze preparate dai ragazzi e partecipare alla presentazione del libro “Vietato calpestare i sogni” di Nico Acampora, fondatore dell’iniziativa, in dialogo con i giornalisti Marco Volpe e Paolo Roggero.

L’intero incasso della serata sarà devoluto a PizzAut.

Sabato 25 luglio spazio ai “Ferrone Games”, con giochi di ruolo, attività ludiche e musica dal vivo, seguiti da un cocktail party. Domenica 26 luglio sarà invece dedicata alle famiglie, con un ricco pomeriggio di attività gratuite: sport, laboratori creativi, pet therapy e intrattenimento per bambini e ragazzi, prima della tradizionale cena a base di polenta e del ballo liscio serale.

La manifestazione si concluderà lunedì 27 luglio con la “raviolata” sotto le stelle, accompagnata dal concerto dei Sixties Graffiti e dall’estrazione della lotteria.