A San Giacomo di Roburent torna “Sangiacomo in Festival”: teatro di figura e spettacoli internazionali

Dal 26 luglio 2026 al 02 agosto 2026 a San Giacomo di Roburent (CN) ritorna “Sangiacomo in Festival”, XXVI^ edizione del Festival Internazionale di Teatro di Figura organizzato dall’Istituto Italiano della Marionetta, con sede a San Giacomo di Roburent in provincia di Cuneo.

Questo è il quinto anno che il Festival si svolge con la nostra direzione artistica, di Giuseppe Cardascio e Salvatore Varvaro di “Kirby Teatro - La Bottega Teatrale” di Fontanetto Po (VC). Abbiamo programmato 8 spettacoli giornalieri e ben 5 laboratori creativi tenuti dalle compagnie ospiti che vanno dalla costruzione al Musical Week. Quest’ultimo, per quest’anno, è un combinato tra il classico Musical Week tenuto da Salvatore Varvaro e un altro classico messicano “Danza di Angamacutiro”. Lasciamo a tutti la curiosità di provare questo laboratorio unico. Negli anni passati il Musical Week ha riscosso sempre un successo clamoroso e siamo sicuri che anche questo il connubio musicale e danzante Italia/Messico riscuoterà successo ancora di più.

Il festival conferma anche la dimensione internazionale ospitando dal Nord America, esattamente dal Messico, la compagnia “Artedamus” con lo spettacolo di balli tradizionali messicani ed in particolar modo della città di Angamacutiro nello Stato del Michoacan.

Quest’anno si festeggiano gli 800 anni della morte di San Francesco e la “Danza di Angamacutiro” onorerà il Santo Patrono d’Italia con una danza particolarissima e suggestiva perché San Francesco è anche il patrono di Angamacutiro, a dimostrazione della grandezza del Santo di Assisi.

Tra le compagnie italiane presenti, oltre a Kirby Teatro - La Bottega Teatrale, che rappresenterà “Pinocchio”, già vincitore del Premio “Ribalte di Fantasia” nel 2018, per omaggiare i 200 anni della nascita di Carlo Lorenzini (Collodi), l’autore del libro di Pinocchio, e “La rivolta dei Fantasmi” vincitore del Premio “Ribalte di Fantasia” nel 2019, vi saranno due compagnie milanesi, per la prima volta al nostro festival, Il Teatro del Secchio di Marcello Ricci con un singolare spettacolo su Pulcinella misto con un tocco di magia, la compagnia di Paolo Sette con uno spettacolo “Lo spazzacaminno e la carota magica” già vincitore del Premio “Ribalte di Fantasia” nel 2019 e del Premio come migliore spettacolo ad EuroPuppetFestivalsesia 2015. Quindi sarà la volta di Arterie Teatro di Molfetta (BA) con un gustoso “Amore di Sale”, Gli Alcuni di Treviso con un incredibile e coinvolgente spettacolo su Biancaneve “Specchio, Specchio delle mie brame” e la compagnia Progetto Zattera di Varese con unno spettacolo tutto da srotolare intitolato “Un libro da srotolare”.

Chiuderà, infine, questa XXVI^ edizione, in piazza Edue Magnano, come oramai da tradizione, l’esibizione dei partecipanti al laboratorio “Musical Week – Danza di Angamacutiro” il 2 agosto, come oramai da tradizione