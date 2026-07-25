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Attualità | 25 luglio 2026, 09:01

Oltre 120 partecipanti al Santuario di Valmala per l'evento "Metti in Moto il Dono 2026"

I volontari della Fidas Michelin di Cuneo e della Fidas Monregalese insieme per promuovere la donazione di sangue e plasma durante il periodo estivo

Si è tenuta sabato 18 luglio l'edizione cuneese di "Metti in Moto il Dono 2026", la manifestazione promossa a livello nazionale dalla Fidas per sensibilizzare la cittadinanza alla donazione di sangue e plasma, la cui disponibilità registra frequenti cali durante i mesi estivi. 

L'iniziativa ha visto la collaborazione tra la Fidas Michelin di Cuneo e la Fidas Monregalese, che hanno condotto oltre 120 persone al Santuario di Valmala.

I partecipanti hanno raggiunto la destinazione attraverso vari percorsi: i camminatori sono partiti da Pian Pietro per salire al monte San Bernardo, i ciclisti hanno percorso la salita da Lemma, i motociclisti si sono mossi dal Parco della Resistenza a Cuneo, affiancati da chi ha scelto di spostarsi in automobile.

All'arrivo l'accoglienza è stata curata dalla federata organizzatrice con un rinfresco, seguito dalla santa messa con la benedizione del donatore, dal pranzo presso la Locanda Gian Giuli a base di piatti tipici della Val Varaita e dalla visita culturale al Santuario di Valmala

L'evento, realizzato anche grazie all'assistenza dei volontari della Croce di Malta, ha rinnovato l'invito a proseguire con le donazioni durante tutto il periodo estivo.

Dagli organizzatori "un grazie speciale ai volontari che hanno permesso la riuscita dell’evento, ai volontari della Croce di Malta e anche ai numerosi partecipanti. Questa tipologia di manifestazione – proseguono – risulta fondamentale per promuovere e sensibilizzare il dono e ricordare quanto sia importante farlo soprattutto in questi mesi estivi. Mi raccomando continuate a donare! Vi aspettiamo ancor più numerosi il prossimo anno!".

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