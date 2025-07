Bene Vagienna, convocato per lunedì 28 luglio il Consiglio dell’Unione del Fossanese

Lunedì 28 luglio alle 18 è stato convocato il Consiglio dell’ente Unione del Fossanese, realtà che comprende i Comuni di Bene Vagienna, Genola, Salmour, Sant’Albano e Lequio Tanaro.

A presiederlo è l’attuale sindaco di Genola, Flavio Gastaldi.

La seduta avverrà sia in presenza nella sede dell’Unione di via San Giovanni Bosco, 19 a Bene Vagienna, sia in modalità on line.

Tutti coloro che quindi intenderanno assistere all’appuntamento in remoto, possono farlo collegandosi al link https://meet.google.com/gbc-ngxh-xdt.

Gli argomenti all’ordine del giorno saranno l’analisi e l’approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027; il Bilancio di Previsione 2025-2027; la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio (ai sensi dell'art. 193 comma 2 del Decreto Legislativo 267/2000 -TUEL – Testo unico enti locali) e una seconda variazione di bilancio di previsione 2025/2027.