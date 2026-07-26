Il contributo dell'imprenditore cuneese Mario Castellino nella realizzazione delle opere piemontesi più importanti del Pnrr e non solo

Il gruppo Mario Castellino 1933 è una realtà imprenditoriale che opera nella realizzazione e posa in opera di pavimentazioni in marmo, grès, parquet e altre superfici.

Attiva tra Cuneo, Torino, Milano e la Liguria, eredita una tradizione artigiana iniziata nel 1933 e che si è guadagnata il titolo di “Maestro del Commercio e del Lavoro”.

Una realtà che negli ultimi cinque anni ha avuto una nuova importante crescita, sviluppando propri brand quali “Marmi e Pietre Point”, “Wood” e “Superfici contemporanee”.

A livello residenziale ha operato coi più grossi player del settore, realizzando pavimentazioni e rivestimenti di pregio per la copertura di oltre mille appartamenti.

Al contempo ha operato per molti altri interventi di rilievo, numerosi dei quali in cantieri per opere finanziate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).

Grazie a una rete di 150 posatori ha così curato la realizzazione di oltre 300mila metri quadrati di superfici tra pavimentazioni, rivestimenti di bagni, scale, parti comuni e facciate di private abitazioni e di oltre trenta grandi opere. Tra queste ultime, a Torino, la fornitura e posa dei propri materiali all'interno della ristrutturazione della Cavallerizza Reale, la biblioteca di Torino Esposizioni in fase di cantiere, Palazzo Lascaris, sede del Consiglio Regionale del Piemonte, e Palazzo Carignano, prima sede del Parlamento subalpino.

Fondamentale è la collaborazione della compagna Luisa, che Mario Castellino ringrazia vivamente.

Di seguito una serie di lavori realizzati.





GRANDI OPERE PIEMONTESI

Biblioteca ex ospedale "Santa Croce", Cuneo. L'intervento a opera della Palazzo Santa Croce Scarl ha previsto il restauro e l'adeguamento funzionale della manica su via Santa Maria e lungo corso Kennedy del fabbricato denominato "Ex ospedale Santa Croce" per accogliere tutti i servizi della Biblioteca Civica Comunale. Mario Castellino 1933 si è occupata della fornitura delle pavimentazioni e dei rivestimenti in pietra, legno e ceramica.

[Cantiere Ex Ospedale “Santa Croce” Cuneo - Isola Architetti di Torino]

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Riqualificazione urbanistica Venaria Reale. Lavoro per rigenerazione urbana di viale Buridani e via Mensa a Venaria ad opera della Preve Costruzioni Spa. Per Mario Castellino 1933 l'intervento ha previsto l’affidamento della fornitura delle lastre della pavimentazione in pietra di Luserna.



[Riqualificazione viale Buridani e via Mensa Venaria - Foto Land]

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Nuova Biblioteca Civica, ex Torino Esposizioni. Torino vedrà la nascita di un nuovo polo culturale con una rinnovata Biblioteca Civica Centrale, situata lungo le rive del fiume Po, nel cuore del Parco del Valentino e a pochi passi dal suggestivo Borgo Medievale. Si tratta di un ambizioso progetto di rigenerazione urbana con l’avvio dei lavori presso Torino Esposizioni, destinato a diventare la nuova sede della Biblioteca Civica Centrale. Questo intervento segna una tappa fondamentale per il recupero di un edificio storico e iconico, progettato da Ettore Sottsass e Pier Luigi Nervi, trasformandolo in un polo culturale innovativo e all’avanguardia. Il progetto mira a restituire alla città uno spazio simbolico, preservandone l’identità architettonica e adeguandolo alle esigenze contemporanee. La nuova Biblioteca Civica Centrale sarà un luogo multifunzionale, pensato non solo come spazio per la consultazione e il prestito di libri, ma anche come centro per eventi, mostre e attività culturali, favorendo la partecipazione attiva dei cittadini. Il cantiere rappresenta un passo concreto verso il completamento di un intervento che unisce tradizione e innovazione, consolidando il ruolo di Torino come punto di riferimento culturale e urbano affidato alla Cobar spa . Mario Castellino 1933 si sta occupando della realizzazione della pavimentazione in legno e della fornitura del grès ceramico.

[La prossima biblioteca civica ex Torino Esposizioni – foto nonsolocontro.it]

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Palazzo Lascaris , Torino Lavori pubblici di riqualificazione e ristrutturazione del Consiglio Regionale Piemontese. A cura dell'impresa Operazione Srl. Mario Castellino 1933 si sta occupando del completamento della fornitura della pietra di Luserna e del legno.

[Palazzo Lascaris - foto Torinoggi.it]

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Reale Mutua – Torino. Progetto di ristrutturazione dei piani dell’edificio affidato all'impresa di costruzioni Secap Spa. Mario Castellino 1933 sta eseguendo la fornitura dei nuovi materiali ceramici e lapidei, e delle pavimentazioni in legno.

[Sede Reale Mutua Torino - Foto Wikipedia]

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Palazzo Cisterna, Torino. Riqualificazione dello storico palazzo torinese affidata all'impresa di costruzioni Secap Spa. Per il cantiere Mario Castellino 1933 si occupa della fornitura delle pavimentazioni in legno massello.

[Palazzo Cisterna. Foto Diocesi di Torino]

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Cavallerizza Reale, Torino. La riqualificazione e restauro dello storico complesso della Cavallerizza Reale, a cura di Cavallerizza Scarl, darà nuova vita a un complesso storico tutelato dall'Unesco, trasformandolo in un hub culturale, formativo e sociale, progetto di arch. Cino Zucchi. L'intervento prevede il recupero e la rifunzionalizzazione degli edifici esistenti, integrando nuove strutture pensate per coniugare innovazione, sostenibilità e valorizzazione del patrimonio architettonico. Il progetto ridisegna gli spazi con destinazioni d'uso strategiche. L'obiettivo è restituire alla città un polo innovativo e multifunzionale, un luogo in cui cultura, ricerca e socialità si incontrano nel rispetto della memoria storica del complesso. Mario Castellino 1933 si sta occupando della realizzazione delle pavimentazioni in legno, in cotto artigianale e in pietra.

[Cavallerizza Reale Torino - foto Fondazione Compagnia San Paolo]

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Palazzo Carignano , Torino. Restauro e valorizzazione di Palazzo Carignano , a cura della Cooperativa Archeologia su progettazione Isolarchitetti. Mario Castellino 1933 ha eseguito la fornitura della nuova pavimentazione in legno massello .

[Palazzo Carignano – Foto Piemonte Go]

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Musei Reali – Orangerie, Torino Il progetto a cura dell'impresa Arcas Spa, ha previsto il restauro e la riqualificazione delle Orangerie, complesso in muratura dei primi anni del 900 facente parte dell’area storica della città denominata “zona di comando”. Il complesso sorge per ospitare piante e sementi (tra cui gli aranci da cui il nome) destinate ai limitrofi Giardini Reali. Il progetto attuale prevede la riconversione di tutti gli spazi per ospitare il nuovo polo delle mostre temporanee dei Musei Reali. Il nuovo Polo prevede spazi flessibili per le esibizioni, i relativi servizi (caffetteria, bookshop, auditorium, aule didattiche) e uffici. A questo si aggiunge la riorganizzazione distributiva degli accessi e il collegamento di visita con i Giardini Reali. Alla scala urbana il tema si propone come occasione straordinaria di risemantizzazione dell’area nord della “zona di comando” con funzione di nuova porta di accesso per la città. Mario Castellino 1933 si è occupato della fornitura di materiale lapideo, ceramico e del legno.

[Orangerie Torino - foto Isola Architetti]

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I POLI SCOLASTICI

Istituto Scolastico Itis Vallauri, Fossano. L’intervento a opera della Fantino Costruzioni Spa ha previsto l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico dell'edificio. Mario Castellino 1933 si è occupato della fornitura delle pavimentazioni e dei rivestimenti in grès porcellanato .

[L'Istituto Vallauri Fossano]

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Liceo Scientifico Ancina , Fossano. L’intervento ad opera della Fantino Costruzioni Spa ha previsto l’adeguamento sismico del fabbricato sito nelle vie Tripoli e Monviso, con attività da parte di Mario Castellino 1933 di fornitura di pavimentazioni e rivestimenti di grès porcellanato.

[Cantiere Liceo Ancina Fossano - Foto Fantino Costruzioni]

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Nuovo Polo scolastico di Cuneo. L’intervento a opera della Editel Spa nell'area del Provveditorato di Cuneo, ha visto Mario Castellino 1933 fornire pavimentazioni e rivestimenti di grès porcellanato.

[Il nuovo polo scolastico cuneese]

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Scuola Guala, Bra . L’intervento a opera della Preve Costruzioni Spa per la realizzazione della nuova sede dell’Istituto Superiore "Ernesto Guala" di Bra, in piazza Arpino è stato finanziato dal Pnrr e per Mario Castellino 1933 ha previsto l’affidamento della fornitura di pavimenti e rivestimenti ceramici, oltre alla fornitura di elementi lapidei.

[Cantiere Scuola Guala Bra - Foto Preve Costruzioni]

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GLI ALLOGGI RESIDENZIALI



Casa Doria – Torino. Impresa esecutrice Primula Costruzioni Srl. Nuovo complesso residenziale realizzato attraverso l’attenta ristrutturazione dell'esistente. Si tratta di 20 unità abitative di pregio, per le quali l’azienda si è occupata della gestione del capitolato relativo alle singole unità attraverso fornitura delle pavimentazioni in legno. Le zone comuni sono state realizzate da Mario Castellino 1933 utilizzando superfici contemporanee.

[Casa Doria - foto Casadoria.info e Idealista]

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Palazzo Dune, Torino. Centralissimo complesso residenziale in via Lagrange a cura della Primula Costruzioni Srl. Mario Castellino 1933 si è occupato della realizzazione del rivestimento della facciata ventilata in marmo botticino e della realizzazione delle pavimentazioni interne in legno.

[Palazzo Dune Torino - Foto blog Urban Life]

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Palazzo Pacioli ex storico dell’Inps. Si tratta di un progetto ambizioso che vedrà la riqualificazione dell’intero isolato, a cura della Primula costruzioni Srl. L’immobile cielo-terra è di circa 16.500 mq. Mario Castellino 1933 si sta occupando delle pavimentazioni in legno per 94 appartamenti, oltre che della fornitura del materiale lapideo e del grès ceramico per le zone comuni.

[Palazzo Pacioli Torino – Foto palazzopacioli.to]

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Palazzo Contemporaneo, Torino. Si tratta di un complesso di undici piani, la cui realizzazione è stata affidata a Primula Costruzioni. Mario Castellino 1933 per i 94 appartamenti che compongono il complesso si è occupato delle pavimentazioni in legno, oltre che di tutte le parti necessarie in materiale lapideo.

[Palazzo Contemporaneo - Foto Primula Costruzioni]

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The Hugh, Milano. Nuovo intervento di costruzione di palazzine a uso residenziale di pregio a cura dell’impresa di costruzioni Secap Spa. Mario Castellino 1933 si è occupato della fornitura degli elementi in pietra.

[Cantiere The Hug (Foto Urbanlife.org) e The Hug Milano (Foto www.mo1950.com)]

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HOTEL

The Carlton a Rocco Forte Hotel , Milano . Nuovo gioiello di Rocco Forte Hotels per una struttura che promette di ridefinire l’idea di ospitalità di lusso nella capitale della moda, a cura di Cogefa Spa; Mario Castellino 1933 ha eseguito la fornitura delle aree esterne in pietra di Luserna.



[Hotel Rocco Forte - Foto designandcontract.com]

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Rocco Forte House, Via Manzoni, Milano. Undici appartamenti all'interno di uno splendido palazzo del diciannovesimo secolo in via Manzoni, all'angolo con via della Spiga , realizzato a cura di Cogefa Spa. Mario Castellino 1933 ha realizzato le pavimentazioni in legno.