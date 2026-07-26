SKIROLL / Emanuele Becchis fa suo il titolo italiano della sprint

Castel di Sangro è la sede della nuova tappa di Coppa Italia NextPro.

La prima gara della giorni abruzzese prevedeva una sprint in tecnica libera, “Trofeo Città di Castel di Sangro”, che assegnava anche il titolo italiano della specialità.

Nella gara maschile la vittoria è andata ad Emanuele Becchis. Il portacolori dell’Alpi Marittime ha preceduto sul traguardo Michele Valerio (Carisolo) e Alessio Berlanda (Team Futura), fuori dal podio sono rimasti Riccardo Lorenzo Masiero (Valdobbiadene) e Alessandro Corradi (Valdobbiadene).

Tra le donne si è imposta Alba Mortagna (Valdobbiadene) davanti a Lisa Bolzan (Orsago) e Anna Maria Ghiddi (Olimpic Lama), seguono Elisabetta Bernardi (Valdobbiadene) e Chiara Agostinetto (Montebelluna).

Fra i giovani si sono imposti Maria Invernizzi (Valsassina) e Davide Piccinini (Made2Win).