Anticipi Pac al via già a luglio: sollievo per le aziende agricole

L'avvio del pagamento degli anticipi Pac per la prima volta a luglio risponde alle richieste di Coldiretti e rappresenta un momento di sollievo per le aziende agricole strette nella morsa dell'aumento dei costi legato alle tensioni geopolitiche e degli effetti devastanti dei cambiamenti climatici. È quanto afferma la Coldiretti in occasione dell'assemblea di bilancio che si è tenuta a Roma, a cui ha preso parte Coldiretti Cuneo con il Presidente provinciale Enrico Nada, ed il Direttore provinciale, Francesco Goffredo.

"Una vera boccata d'ossigeno con i pagamenti, oltre 1 miliardo a livello nazionale, che arriverebbero a luglio fino al 75% per il primo pilastro e all'85 per le misure dello sviluppo rurale – afferma Enrico Nada, Presidente di Coldiretti Cuneo–. Ora auspichiamo che Arpea si attivi al più presto per erogare gli anticipi alle imprese della Granda che stanno vivendo una situazione economica difficile tra aumenti dei costi di produzione e allarme siccità nelle campagne".

"Si tratta di un ottenimento importante dopo le mobilitazioni di Coldiretti che hanno sbloccato la situazione a Bruxelles per garantire liquidità alle aziende in una situazione critica per molte filiere.", aggiunge Francesco Goffredo, Direttore di Coldiretti Cuneo.