In Granda, ultima domenica di luglio tra mostre, concerti e feste di paese

Week end contrassegnato da “Castelli Aperti” e dalla riapertura di una delle strade più spettacolari e panoramiche della Granda, la Via Dei Cannoni.

Musica in ogni vallata e tanti concerti outdoor contraddistinguono questo fine settimana. Rimangono tantissime le proposte di escursioni enogastronomiche, festival, trekking e visite guidate in luoghi di montagna, collina e pianura, tutti da scoprire.

Numerose le fiere, i festeggiamenti patronali di Sant’Anna e San Giacomo, gli eventi legati ai festival, le mostre d’arte e fotografiche e gli spettacoli per i più piccoli.



Mercatini, rassegne culturali e teatri all’aperto completano l’offerta variegata del week end, da programmare sempre con un occhio alle condizioni meteo.

Tutti gli eventi della provincia su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.it



Ritorna il week end “Castelli Aperti” in tutta la Granda. Ecco l’elenco dei luoghi visitabili e prenotabili. Approfondimenti e info sul sito https://castelliaperti.it/it/

Alba – Museo Diocesano di Alba: aperto con orario 14.30 – 18.30.

Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/museo-della-cattedrale-mudi-alba.html

Barolo – Castello Falletti di Barolo e WIMU Wine Museum: aperto dalle 10.30 alle 19.

Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/castello-falletti-di-barolo-wimu-wine-museum.html

Bra – La Zizzola: parco e museo della Zizzola aperti dalle ore 10 alle ore 18. Ingresso gratuito.

Bra – Museo Civico di Storia Naturale Craveri: aperto dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30.

Bra – Museo Civico di Palazzo Traversa: dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30.

Caraglio - Il Filatoio: visite guidate alle ore 11, 15.30, 17.30.

Cherasco – Palazzo Salmatoris: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Ingresso: Gratuito.

Corneliano d’Alba - Torre di Corneliano d’Alba: aperto solo su prenotazione, con almeno due giorni di anticipo, contattando al 338 96 54 524 o 340 80 26 232.

Dronero – Museo Civico Luigi Mallé: dalle 15 alle 19 (ultimo ingresso ore 18.30). Ingresso: gratuito.

Fossano – Castello dei Principi D’Acaja: aperto con partenza tour alle ore 11, 15 e 16.30. Consigliata la prenotazione al 800 210 762 o 0172/60160; iatfossano@visitcuneese.it

Govone – Castello Reale: dalle 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 18 (ultimo ingresso ore 17.30).

Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-reale-di-govone.html

Magliano Alfieri – Museo dei soffitti in gesso e Teatro del Paesaggio - Castello degli Alfieri di Magliano: aperto con orario 10.30-18.30.Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/castello-degli-alfieri-di-magliano.html

Manta – Castello della Manta: aperto con orario 11-19.

Mombasiglio- Museo del Gen. Bonaparte nel Castello di Mombasiglio: dalle ore 10 alle ore 18.

Priero – Borgo e Torre Medievale di Priero: visite guidate su prenotazione dalle 10 alle 18. Info: 333 17 14 232; torre@prieroturismo.it. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/cuneo/borgo-e-torre-maestra-di-priero.html

Roddi – Castello di Roddi: visite esclusivamente guidate con i seguenti orari: 10.30; 11.30; 12.30; 14.30; 15.30; 16.30; 17.30. Prenotazione consigliata. Info:0173/386697; castelloroddi@barolofoundation.it Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/ castello-di-roddi.html

Saluzzo - Casa Cavassa: orario 10-13 e 14-19.Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/museo-civico-casa-cavassa-di-saluzzo.html

Saluzzo – Casa Natale di Silvio Pellico: visite accompagnate dalle 14 alle 19. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/casa-pellico-casa-museo-di-saluzzo.html

Saluzzo – La Castiglia: orario 10-13 e 14-19. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/la-castiglia-di-saluzzo.html

Saluzzo – Torre Civica e Pinacoteca Olivero: orario 10-13 e 14-19. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/torri/torre-civica-di-saluzzo.html

Saluzzo - Villa Belvedere Radicati: orario 10-13 e 14-19.Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/ville/villa-belvedere-di-saluzzo.html

Savigliano – Museo Civico A. Olmo e Gipsoteca D. Calandra: orario 10-13 e 15-18.30.

Savigliano – Palazzo Muratori Cravetta: 10-13 e 15-18.30.

Savigliano - Torre Civica: orario 10-13 e 15-18.30.Prenotazione consigliata al Tel. 0172/370736.

Serralunga d’Alba – Castello di Serralunga d’Alba: aperto con visite guidate alle ore 10.30; 11.15; 12; 12.45; 14.30; 15.15; 16; 16.45; 17.30.Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-di-serralunga-dalba.html



CUNEO

ESTATE AL PARCO

Domenica 27 luglio, alle ore 15.30-17, Il fiume a piede libero, spazio sensoriale f'Orma piazzale W. Cavallera 13, visita guidata al percorso sensoriale per un'esperienza a piedi nudi in natura adatta ad adulti e ragazzi. Info: https://www.parcofluvialegessostura.it/

ALBA

ERA GALLIZIO

Nel week end, aperto presso e con gli orari del Museo Civico Federico Eusebio, il progetto espositivo "Era Gallizio. Pinot Gallizio e la scoperta della preistoria: reperti, opere, collezionismo". Info: www.comune.alba.cn.it/it/eventi/

BATTIFOLLO

Domenica 27 luglio si terrà un’escursione gratuita da Battifollo al Colle di San Giacomo, guidata da Claudio Zanardi (GAE). Ritrovo alle ore 9:00 in piazza del Comune, rientro previsto per le 15:30; percorso ad anello di 14 km, adatto a camminatori. Info e prenotazioni: Claudio 348 4526914.

BELVEDERE LANGHE

NOTE DI SPIRITUALITÁ

Domenica 26 luglio, alle ore 18, per la rassegna Note di spiritualità si esibirà l'ex docente del conservatorio di Parma Lorenzo Squillari, presso l’Istituto Tek Ciok Sam Ling Men Cio Ling Healing Sound Via Donadei 8 Belvedere Langhe . Info: 333 82 61 247.

BENE VAGIENNA

FORME IN DIALOGO

Aperta nel week end presso la Cella della Torre Campanaria della Parrocchiale di Bene Vagienna, mostra “Forme in dialogo: geometrie, astrazione e figurazione”, di Emanuele Chianesi, Davide Pesce, Alberto Ribè, Marco Da Rold. Ingresso libero. Orario: 10 - 12 e 15 - 18.

BENE VAGIENNA

TRE ARTISTI A PALAZZO

Nel week end, visitabile presso Palazzo Lucerna di Rorà, la mostra “Tre Artisti a palazzo”. Il sogno parigino: fotografie di Aldo Galliano. Atmosfere: acquerelli di Teresita Terreno. Espressioni dell’anima: sculture di Sergio Unia. Ingresso libero. Giorni festivi: 10-12 e 15-18, sabato pomeriggio 15-18.Info: https://www.amicidibene.it/

BOSSOLASCO

PASSEGGIATE NEL PARCO DELLE ROSE

Nel week end passeggiate guidate gratuite condotte dal giardiniere Giorgio Cortese, in doppio turno, alle 14.30 e alle 16.30. La partecipazione è gratuita, ma si consiglia la prenotazione anticipata per garantire la migliore esperienza di visita. Info: https://visitbossolasco.it/

BRA

VISITE A CASA COTTOLENGO

Domenica 27 luglio, alle 15.30 e alle 17 sarà possibile partecipare a una visita guidata della struttura, nel corso della quale verranno rivissuti i momenti salienti della storia dell’edificio e dei suoi prestigiosi occupanti. Ingresso gratuito. Info: 0172/44077 o eventi.ztc@gmail.com

BUSCA - VALMALA

STRADA DEI CANNONI

Riapre al transito la Strada dei Cannoni, l’ex via militare di circa 40 km che si sviluppa lungo il crinale tra le valli Maira e Varaita, collegando Colletta di Rossana (Busca) al Colle della Bicocca (Elva). L’apertura segna l’avvio di una fase sperimentale della durata di un anno, finalizzata alla regolamentazione del traffico e alla valorizzazione del percorso.

Modalità di apertura: cinque giorni alla settimana (lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica): accesso consentito esclusivamente a pedoni e ciclisti; Regolamento: il regolamento per l’accesso e il transito dell’ex Strada Militare è disponibile per la consultazione sul sito ufficiale del Comune www.comune.busca.cn.it al seguente link https://www.comune.busca.cn.it/uploads/6867aa9c9ea70_REGOLAMENTO_STRADA_DEI_CANNONI.pdf oppure inquadrando il codice QR presente sui cartelli informativi collocati lungo il tracciato.

CASTELLINALDO

BARB-IS

Domenica 27 luglio, dalle 19.30 alle 20.30, aperitivo con calice di benvenuto. In seguito cena immersa nei vigneti lungo la Strada del Castellinaldo Barbera d’Alba. Parcheggio consigliato in Piazza delle Aie con servizio navetta. Info: https://eventi.vinaiolidelcastellinaldo.com/

CASTELMAGNO - FAUNIERA

SUNRISE QUARTET EN PLEIN AIR

Domenica 27 luglio alle ore 13, presso il rifugio Fauniera, concerto del “Sunrise Quartet en Plein Air”. Musiche di Haydn e Beethoven. L'evento fa parte della rassegna estiva di Suoni dal Monviso e Occit’amo Festival. Ingresso libero. Info: www.suonidalmonviso.it/

CASTIGLIONE TINELLA

SUONI DALLE COLLINE DI LANGHE E ROERO 2025

Domenica 27 luglio, alle ore 20 “Banchetto in contrada” nel centro storico. Alle ore 21, presso Villa Fogliati, concerto “Suoni, parole e costumi dedicati alla Contessa di Castiglione” Musiche di Fryderyk Chopin. Info: https://www.albamusicfestival.com/

CELLE DI MACRA - CASTELLARO

FESTA DI SANT’ANNA

Domenica 27 luglio, a partire dalle ore 15, a Castellaro, frazione di Celle Macra, continuano gli eventi della celebre "Festa di Sant'Anna". Evento libero e gratuito. Info: 379 17 89 427.

CHERASCO

DAGLI APPENNINI ALLE LANGHE

Nel week end visitabile a palazzo Salmatoris la mostra "Dagli Appennini alle Langhe", di Tommaso Cascella. Info: https://www.turismoeventicherasco.it/ITA/eventi-e-mostre

DRONERO

POLIFONICI DEL MARCHESATO

Domenica 27 luglio alle 20.30, nel Santuario della Madonna di Ripoli, concerto dei I Polifonici del Marchesato. Ingresso gratuito.

FRABOSA SOTTANA

GROTTA DEL CAUDANO

Domenica 27 luglio, alle ore 14.30, visite guidate alla Grotta del Caudano. Info: 331 87 57 807.

GARESSIO

CALCIO SAPONATO - CARRERA SARACINA

Domenica 27 luglio, si disputerà la Carrera Saracina, tradizionale corsa con carretti artigianali lungo le vie del paese. Distribuzione della polenta saracina. Info: 346 85 03 509 – 0174/1924782.

LA MORRA - RIVALTA

ESTATE IN RIVALTA

Domenica 27 luglio continua "Estate in Rivalta di La Morra 2025" in frazione Rivalta, con inizio delle cene alle ore 20, poi inizio degli spettacoli. Info: 338 23 25 368.

LIMONE PIEMONTE

ZEPHYR INTERNATIONAL CHAMBER MUSIC FESTIVAL

Domenica 27 luglio, nella chiesa parrocchiale di S. Pietro, alle ore 21.15, concerto con i Zephyr International Chamber Music Festival. Info: www.limoneturismo.it/index.php?lang=ita



LIMONE PIEMONTE

TERRASOLE FESTIVAL

Domenica 27 luglio, alle ore 12, esibizione di Bistrò Dalfìn con Sergio Berardo. Ingresso libero. Info: www.limoneturismo.it/index.php?lang=ita



MONDOVÌ

MERCATINO

Domenica 27 luglio, nel rione Breo, mercatino dell’antiquariato minore, vintage, modernariato, artigianato e creatività. Decine di espositori propongono oggetti d'altri tempi e da collezione. Info: www.casamalta.it/

MONDOVÌ - SANT’ANNA COLLAREA

FESTA PATRONALE DI SANT’ANNA Sabato 26 luglio cena e intrattenimento musicale. Domenica 27 luglio spettacolo pirotecnico e musica. Info: 327 41 21 019.

MONTÀ

CORPI DI CRISTO

Domenica 27 luglio sarà visitabile la mostra “Corpi di Cristo. Testimonianze scultoree tra Quattrocento e Settecento nel Piemonte meridionale”, presso la Confraternita di San Michele.

Orari: 10-12.30 e 15-18. Info: Tel. 0173/976181 – info@ecomuseodellerocche.it

MONTEROSSO GRANA

Domenica 27 luglio, a Monterosso Grana, alle 21, nel contesto della Festa patronale di San Giacomo, al Bourgat di Monterosso Grana si potrà assistere alla proiezione del video documentario “Margherito – Testimonianze degli amici” realizzato dall’Associazione La Cevitou – Ecomuseo Terra del Castelmagno, con la regia di Simone Borrasi e Mattia Gaido. La proiezione del documentario sarà preceduta da una passeggiata guidata fino alla Borgata del Colletto di Monterosso con ritrovo alle 20 dal comune di Monterosso Grana. La partenza per il rientro a Monterosso è fissata alle 22.30, al termine del video documentario. Per informazioni: 329/4286890. Le due iniziative sono ad ingresso libero e gratuito.



ORMEA

MERCATINI DEL CUORE

Domenica 27 luglio, nel centro storico di Ormea tornano i "Mercatini del Cuore - Artigianato, che passione!", dalle 9 alle 19. Info. 338 65 71 053.

ORMEA

STREET FOOD FESTIVAL ORMEA

Nel week end continua "Street Food Festival Ormea" presso Piazzale Vigili del Fuoco, viale Cagna. Info: proloco.ormea@tiscali.it

PAESANA

ZANA FEST

Nel week end prosegue Zana Fest - Correnti di Valle, tra musica, workshop naturalistici, camminate, cibo, mostre d'arte, tornei e DJ set. Info: https://linktr.ee/zana.fest

PRATO NEVOSO

PARTY RIDE

Domenica 27 luglio, presso il Bike Park, appuntamento con Party Ride, con la crew di rider MTB CPGang e riders di fama mondiale. Info: 0174/334151.

RACCONIGI

TROVAROBE

Domenica 27 luglio, dalle ore 7.30 alle ore 18, nuovo appuntamento nelle vie e nelle piazze del centro storico con il Trovarobe, grande mercato dell’antiquariato, collezionismo e modernariato. Info: 339 77 67 532. L’iniziativa si svolgerà anche in caso di maltempo.

ROASCHIA

FORMAGGI D’ALPEGGIO

Domenica 27 luglio, a partire dalle ore 8, in occasione della "Assaggi di Biodiversità: vivi la montagna con chi la abita", escursione nel suggestivo Vallone della Freida, fino al Gias Fontana Fredda, per partecipare alla produzione del tomino fresco da gustare dopo poche ore. Info: https://www.areeprotettealpimarittime.it/

SOMMARIVA PERNO - VALLE ROSSI

TEATRO D’ESTATE

Domenica 27 Luglio, alle ore 21, la compagnia teatrale "Der Roche" di Montaldo Roero porterà in scena la commedia dialettale "Che batibeuj a la stassion". Info: 349 89 15 218.

VERNANTE

C’ERA VITA FRA QUESTE MURA

Negli orari di apertura dell'ufficio turistico, il Centro Visita di Vernante ospita la mostra "C'era vita tra queste mura. Segni dell'abbandono nelle valli cuneesi" con fotografie di Nanni Villani. Ingresso libero.

VIOLA

FESTA DEL BOSCO DI VIOLA

Domenica 27 luglio, Festa del Bosco di Viola, giorni di eventi dedicati a grandi e piccoli tra giochi e passeggiate, attività con animali e giornate in fattoria. Info: 335 76 05 187.

VINADIO

TEMPORARY SHOP

Nel week end continua il “Temporary Shop”. L’ingresso è gratuito con accesso dal ponte di Porta Francia, dal lunedì al sabato dalle 14.30 alle 19, la domenica dalle 10 alle 19. Artigianato creativo, cosmesi e prodotti tipici sono i tre elementi che compongono il progetto ultra-decennale del “Temporary Shop” con l’obiettivo di offrire, tra le mura dell’evocativo Forte Albertino, una vetrina d’eccezione ai produttori del territorio. Info: 0171/959151 www.fortedivinadio.com.