BASKET F / Twin Towns, la pallacanestro femminile riparte dalla Serie C: nel 2026-27 la prima squadra giocherà ad Alba

Le Twin Towns si preparano a una nuova sfida e nel campionato 2026-2027 torneranno a schierare una squadra senior femminile, pronta a partecipare al campionato di Serie C. Una ripartenza importante per la società, che segna anche un momento storico: per la prima volta la prima squadra femminile giocherà le proprie partite ad Alba.

Il nuovo progetto nasce grazie all’accordo raggiunto con Olimpo Basket, che permetterà alle Twin Towns di disputare le gare interne al Pala Langhe. Gli allenamenti, invece, si svolgeranno in altre strutture, vista la difficoltà di trovare spazi palestra disponibili per il gruppo femminile nell’impianto di corso Langhe.

La squadra sarà costruita puntando soprattutto sulle giovani del territorio, con l’obiettivo di dare continuità al percorso di crescita del movimento femminile e offrire alle ragazze un’opportunità concreta di misurarsi in un campionato senior. A guidare il gruppo dalla panchina sarà coach Christian Sopegno, chiamato ad accompagnare il percorso tecnico e sportivo della nuova formazione.

Per le Twin Towns si tratta di un passo significativo, che conferma la volontà della società di investire nel basket femminile e di creare un punto di riferimento per le atlete della zona. Il progetto, infatti, non è chiuso: le porte sono aperte a tutte le ragazze che desiderassero unirsi al gruppo e vivere questa nuova esperienza agonistica.

Per informazioni è possibile contattare la società al numero 366 5390311 oppure scrivere all’indirizzo info@twintowns.it.