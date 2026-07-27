CICLISMO / Nicole Bracco 5ª ad Osasco, ma è poker di ori in meno di una settimana

La saviglianese Nicole Bracco è stata tra le protagoniste della prima prova piemontese del Trofeo Rosa, andata in scena sulle strade del Pinerolese in una due giorni di ciclismo giovanile di alto livello. La gara delle allieve, caratterizzata da un finale impegnativo con due salite negli ultimi 25 chilometri, ha messo alla prova le migliori interpreti della categoria.

Bracco, portacolori della SC Cesano Maderno, ha gestito con intelligenza la fase decisiva della corsa. Dopo il forcing delle scalatrici sull’ultima ascesa, la giovane cuneese si è ritrovata nel gruppo delle inseguitrici e, senza attendere ulteriori sviluppi, ha preso l’iniziativa con un’azione solitaria per cercare di rientrare sulle quattro battistrada.

Nel tratto finale ha ridotto il distacco fino a 25 secondi dalla testa, chiudendo la prova al quinto posto e confermando la maglia rosa nel Giro d’Italia interregionale. Davanti a lei ha vinto Nina Marinini, che ha anche accorciato le distanze in classifica generale.

Per Bracco, che ha appena 14 anni, è arrivata anche un’altra soddisfazione importante: il quarto titolo regionale in meno di una settimana. Dopo i tre ori conquistati al velodromo Francone di San Francesco al Campo nelle specialità omnium, inseguimento individuale e keirin, è infatti arrivato anche l’oro su strada. Una serie di risultati che la conferma tra i talenti più interessanti del ciclismo piemontese giovanile.