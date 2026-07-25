Moto si scontra con un’auto sulla Statale 28 a Bagnasco. Grave il centauro

Un ferito in condizioni serie e pesanti disagi alla viabilità. Sono le conseguenze dell’incidente verificatosi intorno alle 16.30 di oggi, sabato 25 luglio, lungo la Statale 28 del Colle di Nava, poco prima dell’abitato di Bagnasco.
Qui una moto con a bordo un uomo e una donna è andata a scontrarsi con un’automobile.
Ad avere la peggio il conducente del primo veicolo, soccorso dai sanitari del 118 e trasportato con l’eliambulanza all’ospedale "Santa Croce" di Cuneo, mentre la donna che viaggiava con lui è stata portata in ospedale a Mondovì.
Nessuna grave conseguenza si registra invece per le persone a bordo dell’automobile.
Insieme ai sanitari del servizio di emergenza gestito da Azienda Zero sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco provenienti dal Distaccamento Volontari di Garessio.
La strada è stata riaperta da pochi minuti dopo essere stata a lungo interdetta alla circolazione per consentire i soccorsi, provocando lunghe code in entrambe le direzioni.