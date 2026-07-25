Roggero, sui social di Vannacci nuovo video realizzato con l’Ai per chiedere la grazia a Mattarella [VIDEO]

Un nuovo, lungo video realizzato con l'intelligenza artificiale sull'account Instagram di Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale. L’ambientazione è sempre quella dell'Antica Roma. "Grazia per Roggero", è il titolo del post in cui si vede Vannacci, nelle vesti di un generale romano, e un personaggio, somigliante al presidente Sergio Mattarella, a cui viene consegnata la richiesta di grazia. Il video si conclude con Vannacci che fa uscire Roggero di prigione tra una folla festante e la moglie e le figlie del gioielliere ad attenderlo. (Adnkronos)

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