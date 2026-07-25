Roggero, sui social di Vannacci nuovo video realizzato con l’Ai per chiedere la grazia a Mattarella [VIDEO]

Un nuovo, lungo video realizzato con l'intelligenza artificiale sull'account Instagram di Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale. L’ambientazione è sempre quella dell'Antica Roma. "Grazia per Roggero", è il titolo del post in cui si vede Vannacci, nelle vesti di un generale romano, e un personaggio, somigliante al presidente Sergio Mattarella, a cui viene consegnata la richiesta di grazia. Il video si conclude con Vannacci che fa uscire Roggero di prigione tra una folla festante e la moglie e le figlie del gioielliere ad attenderlo. (Adnkronos)
In Breve
sabato 25 luglio
venerdì 24 luglio
Che tempo fa
Accadeva un anno fa
Attualità
Cronaca
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A LUGLIO?