Garessio: con l’auto travolge una fontana e si schianta contro un pilastro in cemento

E’ stato trasportato all’ospedale di Ceva il conducente della vettura protagonista dell’incidente verificatosi nel primo pomeriggio di oggi, sabato 25 luglio, in centro a Garessio.

Erano circa le ore 14.30 quando, nell’affrontare un incrocio in centro paese, l’auto condotta dall’uomo andava a impattare contro la fontana pubblica lì presente, poi andare a terminare la propria corsa contro il pilastro in cemento armato di un terrazzo.

L’uomo veniva soccorso dai sanitari del servizio 118, intervenuti insieme ai volontari del locale Distaccamento dei Vigili del Fuoco, per la messa in sicurezza di auto e sede stradale. Sul posto intervenivano anche i Carabinieri di Ceva, la Polizia Locale e infine i tecnici dell’Acda, che si sono preoccupati di interrompere la fuoriuscita di acqua dalla fontana rimasta severamente danneggiata.