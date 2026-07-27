La Baita: a Rivoli una pasticceria a tutto tondo dove fare anche una buona colazione

A indurmi a fare un salto in questa pasticceria situata appena fuori dal centro di Rivoli, lungo corso Corso Francia, è stata una confezione di “baci di dama” regalatomi da un amico: “Assaggiali, poi mi dici”. E chi non conosce quei biscotti piemontesi composti da due semisfere di pasta frolla friabile, tenute golosamente unite da un sottile strato di cioccolato? Ogni pasticceria piemontese ha la sua versione. Eppure quelli contenuti in quella confezione, con su scritto “La Baita – Il laboratorio delle cose buone”, per me avevano qualcosa di irresistibile: proprio come le ciliegie, uno tirava l’altro.

Ma dove nascono questi “baci di dama”?

Quel tratto irresistibile dei “baci di dama”, che ovviamente ho continuato a mangiare a piccole dosi nei giorni successivi, mi ha suscitato però la curiosità di sapere qualcosa sull’azienda che li produceva. Non mi ci è voluto molto a scoprire che La Baita è un laboratorio con sede a Caselle Torinese e sei punti vendita: uno ovviamente adiacente al laboratorio e gli altri a Ciriè, Settimo Torinese, Rivarolo, Venaria Reale e Rivoli. A incuriosirmi ancora di più è però stato un altro aspetto di questa realtà: il suo occuparsi da oltre sessant’anni di pasticceria e prodotti da forno e il suo essere nata a Ceres come “panetteria”.

Una buona colazione con “marocchino” e cornetto

Così, dovendo passare per Rivoli la scorsa settimana, ho così deciso di fermarmi a fare colazione proprio al punto vendita de La Baita. E i “baci di dama” si sono rivelati un buon indizio. La mia colazione, finalizzata ad assaggiare qualche prodotto in più della pasticceria, certo non ha potuto che essere abbondante. Così mi sono accomodato in una sala essenziale e piuttosto frequentata,

dove con un sorriso mi è stato servito un “marocchino” fatto come si deve e un profumato cornetto all’italiana ripieno di un accattivante zabaione.

Se a dare l’imprinting alla pasticceria sono le creme

Ovviamente per farmi un’idea della produzione de La Baita un croissant non poteva certo essere sufficiente. Per questo la mia colazione è proseguita con un buon caffe, accompagnato da quattro pasticcini. E se particolarmente interessanti mi sono sembrati la zeppola e il funghetto al cacao, a stupirmi è stata la qualità delle creme di ripieno di ciò che ho assaggiato: dense, avvolgenti e capaci – proprio come i “baci di dama” – a indurmi a continuare ancora con un nuovo pasticcino. Cosa che ho volutamente evitato, portandomi però a casa, dal banco panetteria, un pezzo di focaccia e uno di pizza. Ma soprattutto una “biova”, che mi è stato detto provenire da una panetteria delle valli di Lanzo. Proprio là dove la storia di questa pasticceria, oltre sessant’anni fa, ha avuto inizio.





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Pasticceria La Baita

Indirizzo: corso Francia, 24 – Rivoli (Torino)

Tel: (+39) 011 0680754

Sito web: www.labaita.it



