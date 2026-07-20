Gelateria Albertoandrea: a Nichelino l'estate si rinfresca con la granita al Crodino e arachidi

Granite artigianali: la nuova scommessa di Nichelino

Con l'aumento delle temperature stagionali, la ricerca di una pausa rinfrescante diventa un momento centrale. Puntare sul gelato è dunque inevitabile. E ci ha pensato anche la Gelateria Albertoandrea che, per rispondere alle esigenze dei clienti, amplia l'offerta estiva puntando sulla granita preparata secondo la più stretta tradizione siciliana. Con un prodotto davvero di punta: la granita al gusto di Crodino e arachidi. Grazie a un attento bilanciamento degli ingredienti e a una mantecatura lenta, il prodotto ottiene così una consistenza vellutata (anche se in alcuni casi, come in quella alla mandorla, a mio parere così vellutata da essere troppo prossima alla consistenza di un gelato), coniugando la genuinità delle materie prime con una tecnica di lavorazione rigorosa.

L'impronta artigiana di Andrea Consales

A guidare questa realtà c’è Andrea Consales, figura che ha plasmato l’identità del locale in oltre vent'anni di attività. Formatosi nel mondo del gelato piemontese, Consales ha trasformato il suo laboratorio in uno spazio di sperimentazione costante, dove la cura per gli ingredienti — spesso ricercati a chilometro zero — guida ogni creazione. La sua filosofia, basata su un rigore tecnico che non scende a compromessi, è il motore che permette alla gelateria di rinnovarsi costantemente, mantenendo un legame saldo tra la memoria dei sapori classici e l’innovazione creativa.





Il sigillo dei Due Coni Gambero Rosso

La costanza nella ricerca a ha permesso all’azienda di distinguersi nel panorama locale e non solo. La qualità del gelato prodotto è stata ufficialmente riconosciuta dall’assegnazione dei “Due Coni” da parte della guida Gambero Rosso, un riconoscimento che sottolinea l’impegno profuso nella selezione delle materie prime e nella padronanza delle tecniche di trasformazione. Ed è questa attestazione di prestigio a confermare Albertoandrea come una realtà di riferimento per chi cerca prodotti artigianali di alto profilo.





Crodino e arachidi, il sapore dei ricordi

La proposta più singolare di questa stagione estiva, questa sì davvero rispettosa della più rigorosa tradizione siciliana, è la granita al Crodino e arachidi, che declina l’iconico aperitivo italiano in un prodotto tutto estivo. L’abbinamento con le arachidi sabbiate richiama intenzionalmente l'atmosfera dei bar di provincia di qualche decennio fa, trasformando l’assaggio in un momento di evocazione del passato. Che venga servita al naturale, con panna o accompagnata dalla tipica brioche col tuppo, questa granita si conferma come frutto di un lavoro di ricerca, capace di offrire un’esperienza sensoriale autentica.





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Gelateria Albertoandrea

Indirizzo: via Torino 57 – Nichelino (Torino)

Tel: (+39) 011 627 2824

Sito web: www.albertoandrea.it