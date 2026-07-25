"Le ricostruzioni giornalistiche in merito alle parole di Sigfrido Ranucci dipingono un quadro sconcertante che non può passare inosservato. Gettare il sospetto che all'interno della Rai operino logge massoniche o organizzazioni criminali significa sferrare un attacco frontale alla credibilità della prima azienda culturale del Paese. Chi ricopre ruoli di responsabilità nel servizio pubblico e sostiene di essere a conoscenza di dinamiche di questo tipo non può limitarsi a sfoghi informali: ha il preciso dovere di formalizzare le proprie accuse davanti agli organi inquirenti. In assenza di riscontri e denunce circostanziate, l'Azienda ha l'obbligo di adottare subito i provvedimenti necessari per proteggere il decoro della Rai e il lavoro delle migliaia di professionisti che vi operano quotidianamente".
Così il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, componente della Commissione parlamentare di Vigilanza Rai.
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Politica | 25 luglio 2026, 15:44
Rai, Bergesio (Lega): "Da Ranucci ombre inaccettabili, riferisca alle autorità o i vertici agiscano"
Il senatore cuneese: "Gettare il sospetto che all'interno della Rai operino logge massoniche o organizzazioni criminali significa sferrare un attacco frontale alla credibilità della prima azienda culturale del Paese"
"Le ricostruzioni giornalistiche in merito alle parole di Sigfrido Ranucci dipingono un quadro sconcertante che non può passare inosservato. Gettare il sospetto che all'interno della Rai operino logge massoniche o organizzazioni criminali significa sferrare un attacco frontale alla credibilità della prima azienda culturale del Paese. Chi ricopre ruoli di responsabilità nel servizio pubblico e sostiene di essere a conoscenza di dinamiche di questo tipo non può limitarsi a sfoghi informali: ha il preciso dovere di formalizzare le proprie accuse davanti agli organi inquirenti. In assenza di riscontri e denunce circostanziate, l'Azienda ha l'obbligo di adottare subito i provvedimenti necessari per proteggere il decoro della Rai e il lavoro delle migliaia di professionisti che vi operano quotidianamente".