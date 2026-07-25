Il senatore Bergesio visita Roggero in carcere: "Sta bene e da lunedì lavorerà come volontario. Auspico i domiciliari" [VIDEO]

"Oggi mi sono recato in visita alla casa di reclusione di Milano Bollate, un'eccellenza in termini di riabilitazione dove i detenuti sono inseriti in attività lavorative. In questa occasione ho incontrato Mario Roggero, vittima di una tremenda rapina e persona che conosco da anni insieme ai suoi cari. L'ho trovato in buona salute. Da lunedì lavorerà come volontario allo sportello giuridico e a quello di segretariato sociale, oltre che in biblioteca all'interno dell'istituto".

Così il senatore piemontese della Lega Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente della commissione Attività produttive a Palazzo Madama.

"Rivolgo un sentito ringraziamento al direttore, che avevo già avuto modo di apprezzare per l'ottimo lavoro svolto nelle carceri di Cuneo e Saluzzo, oltre che agli agenti della polizia penitenziaria e a tutti gli operatori per la gestione della struttura – prosegue il parlamentare –. Ribadisco la mia totale vicinanza alla moglie e alle figlie di quest'uomo, che sta pagando caramente la pena inflittagli. L'auspicio è che la sua permanenza in carcere sia breve e che possano essergli concessi al più presto gli arresti domiciliari. Resta poi la richiesta di grazia, una prerogativa che spetta unicamente alla valutazione del Presidente della Repubblica".