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Sport | 27 luglio 2026, 11:40

Alice Minetti è la nuova campionessa italiana di Skyrace

Un trionfo sancito nella giornata di domenica 26 luglio, al termine della Valle Stura Skyrace 2026

(foto - pagina fb visit cuneese, di cui Alice Minetti è testimonial)

(foto - pagina fb visit cuneese, di cui Alice Minetti è testimonial)

Grande soddisfazione per Alice Minetti: la campionessa cuneese di trail running ha conquistato il titolo italiano di Skyrace.

Un trionfo sancito nella giornata di domenica 26 luglio, al termine della Valle Stura Skyrace 2026, con partenza e arrivo a Bersezio.

Gara dura, giunta alla sua terza edizione e svoltasi su un tracciato di 24 chilometri e 2.150 metri di dislivello positivo.

Minetti ha completato la prova in 03:24:11, chiudendo davanti a Roberta Jacquin e Irene Arlati.

La nuova campionessa italiana ha voluto ringraziare, attraverso i suoi canali social, tutti coloro che l'hanno sostenuta in Valle Stura, incitandola e trascinandola al successo.

La gara maschile ha visto vincere Marcello Ugazio (Sport Project VCO-Scott).

redazione

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