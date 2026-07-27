Alice Minetti è la nuova campionessa italiana di Skyrace

Grande soddisfazione per Alice Minetti: la campionessa cuneese di trail running ha conquistato il titolo italiano di Skyrace.
Un trionfo sancito nella giornata di domenica 26 luglio, al termine della Valle Stura Skyrace 2026, con partenza e arrivo a Bersezio.
Gara dura, giunta alla sua terza edizione e svoltasi su un tracciato di 24 chilometri e 2.150 metri di dislivello positivo.
Minetti ha completato la prova in 03:24:11, chiudendo davanti a Roberta Jacquin e Irene Arlati.
La nuova campionessa italiana ha voluto ringraziare, attraverso i suoi canali social, tutti coloro che l'hanno sostenuta in Valle Stura, incitandola e trascinandola al successo.
La gara maschile ha visto vincere Marcello Ugazio (Sport Project VCO-Scott).