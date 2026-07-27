MOTORI / Ivan Carmellino e Massimo Minazzi preparano il Rally Regione Piemonte

Due mesi di stop, due mesi per preparare al meglio una seconda parte di stagione tutta da vivere. Si può riassumere così il percorso di avvicinamento del pilota di Scopa ed il navigatore di Pella alla seconda tappa cuneese della Coppa Rally di Zona 1. Il teatro sarà quello del Rally Regione Piemonte, una kermesse che conserva al suo interno la doppia validità sia come Campionato Italiano Assoluto Rally nella versione più lunga, sia come Coppa Rally di Zona nella sua versione più corta.

Ad attendere gli alfieri della Scuderia EASI, ci sarà nuovamente la Skoda Fabia RS Rally 2 del team Roger Tuning, vettura che ha accompagnato loro nella vittoria ufficiale nelle ultime quattro apparizioni assolute in prima zona. Inframezzato a queste, il successo nella Finale Nazionale Coppa Italia Rally ACI Sport, raggiunto a Messina alla fine dello scorso venti-venticinque, lasciando spazio altresì nel maggio scorso ad una gara test affrontata su di un’altra tipologia di vettura.

L'avventura al Rally ll Grappolo targato venti-ventisei, infatti, è stata l’ultima partecipazione in ordine cronologico alla quale hanno preso parte Carmellino e Minazzi. Una gara conclusa in terza posizione assoluta sulla Toyota GR Yaris Rally2, una vettura profondamente differente rispetto alla Skoda Fabia della medesima categoria. Un’occasione per sperimentare un pacchetto differente, cercando di condividere le esperienze con Olivier Burri e la Roger Tuning in un palcoscenico che abbracciava la Coppa Rally di Zona 2.

Ora però il focus di entrambi permane indirizzato sul percorso della Zona 1, dove la situazione di classifica risulta ancora molto incerta. Sulle strade langarole, perdipiù, il coefficiente maggiorato ad 1,5 potrebbe cambiare le carte in tavola. Una vigilia ricca di attese dunque per il team e l’equipaggio, come raccontano nel loro intervento: “Arriviamo da un periodo di pausa relativamente lungo, concordato precedentemente tra di noi per giocarci al meglio il nostro potenziale in una fitta seconda parte di calendario. Dopo aver portato a casa il successo al Rally Santo Stefano Belbo ed al Rally Valle d’Aosta, abbiamo lasciato da parte la trasferta di Castiglione Torinese, per poter dedicare risorse e forze all’impegno che andrà in scena al Rally Regione Piemonte”, - esordiscono Carmellino e Minazzi – che poi proseguono dicendo: “Il livello dei pretendenti al successo sarà come al solito molto elevato. Per tale ragione dovremo essere bravi ad imporre il nostro ritmo, mantenerlo e cercare di inseguire il miglior risultato possibile. In chiusura, una battuta finale va naturalmente a tutte le persone che credono in questo progetto. A Pirelli per il supporto, alla scuderia EASI e ad ACI Milano per il sostegno. A loro, insieme a tutti i partner e sponsor, va il più doveroso grazie”.

Il programma del fine settimana langarolo si prospetta intenso e ricco di novità. La gara riservata alla Coppa Rally di Zona 1 vivrà le proprie fasi salienti integralmente tra le giornate di venerdì 31 luglio e sabato 1° agosto, con la partenza e l’arrivo situati nel cuore di Cherasco, alle quali si aggiungeranno alcune tra le prove speciali più iconiche che hanno reso speciale la storia di questa competizione.